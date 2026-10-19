Una de las decisiones más cuestionadas de Gabriel Milito desde su llegada a Chivas ha sido la poca cantidad de oportunidades que le ha dado a Jordan Carrillo, quien todavía no consigue consolidarse dentro del equipo rojiblanco. La situación se volvió todavía más llamativa durante el Clásico Tapatío, pues el atacante sinaloense había reconocido la emoción que le hacía disputar ese encuentro, pero terminó quedándose en la banca sin sumar minutos. Incluso tuvo que observar desde el banquillo la celebración del gol con el que el Guadalajara consiguió el empate, una situación que evidenció lo complicado que ha sido para él ganarse un lugar en el esquema del entrenador argentino.

Sin embargo, Carrillo tuvo una nueva oportunidad frente a Tigres y consiguió aprovecharla de la mejor manera posible. El atacante rojiblanco marcó el gol del empate ante los felinos, una anotación que representó un desahogo después de las pocas oportunidades que había recibido. El propio futbolista había manifestado que sentía que ya merecía una oportunidad para demostrar su capacidad, por lo que su anotación también significó una motivación adicional para seguir trabajando, mejorar su rendimiento y contribuir a que el Guadalajara vuelva a conseguir buenos resultados.

No obstante, parece que ese gol todavía no será suficiente para convencer a Gabriel Milito de darle la titularidad. De acuerdo con información del periodista Jesús Bernal, Jordan Carrillo volvería a comenzar desde la banca en el partido de este martes contra Necaxa, a pesar de que el poco tiempo de descanso entre ambos encuentros abría la posibilidad de realizar algunas modificaciones en el once inicial. Con dos compromisos en un intervalo tan corto, el entrenador argentino podría aprovechar para administrar las cargas físicas de sus futbolistas, aunque todo apunta a que el sinaloense todavía tendrá que esperar para aparecer entre los titulares.

Y es que una de las características de la gestión de Milito en el Guadalajara ha sido la poca rotación que suele realizar en sus alineaciones iniciales. Para bien o para mal, el estratega argentino acostumbra mantener la confianza en los futbolistas que considera más adecuados para ejecutar su idea de juego, incluso cuando eso implica que acumulen una cantidad considerable de minutos. Esta decisión le permite mantener una estructura reconocible dentro del terreno de juego, pero también reduce las oportunidades para quienes buscan ganarse un lugar y demostrar que pueden aportar algo diferente al funcionamiento colectivo.

De acuerdo con la explicación de Jesús Bernal, la suplencia de Carrillo no estaría relacionada con una falta de calidad, sino con las dificultades que ha tenido para adaptarse a la dinámica y a la idea de juego de Gabriel Milito. Dentro del Guadalajara no se cuestiona el talento del atacante, pero el cuerpo técnico considera importante que asimile los movimientos, las responsabilidades tácticas y los mecanismos colectivos que exige el entrenador argentino. Se trata de un proceso que puede tomar tiempo, aunque también plantea una dificultad evidente: el futbolista necesita oportunidades para demostrar que está comprendiendo lo que se le pide y que puede trasladarlo a los partidos.

Jordan Carrillo sí podría tener más minutos, aunque aún no como titular

A pesar de que todavía no parece estar cerca de ganarse la titularidad, lo que se espera es que Jordan Carrillo comience a tener una participación más importante con Chivas, incluso si inicialmente es ingresando desde la banca. Su gol frente a Tigres dejó una muestra del impacto que puede tener en el ataque rojiblanco, especialmente cuando encuentra espacios para participar cerca del área rival. Es cierto que deberá adaptarse a las exigencias tácticas de Milito, un entrenador que presta especial atención al funcionamiento colectivo, pero esa adaptación difícilmente podrá completarse si sus oportunidades siguen siendo limitadas.