Jordan Carrillo pasó una semana complicada en la conversación alrededor de Chivas. Mientras algunos aficionados criticaron su actitud por no celebrar el gol del empate durante el Clásico Tapatío, también quedó en evidencia la poca actividad que ha tenido bajo el mando de Gabriel Milito. Para muchos, el sinaloense solamente necesitaba más confianza y oportunidades para demostrar el talento que lo convirtió en una de las figuras del Clausura 2026 en su anterior equipo.

Ante Tigres, el atacante rojiblanco respondió en la cancha y consiguió el gol del empate en una jugada en la que el balón le quedó a modo para empujarlo al fondo de la red. Su primera anotación con el Guadalajara llegó en un momento importante, pues también representó una forma de liberar parte de la presión que acompañó su llegada. Carrillo aterrizó en Verde Valle después de destacar con Pumas, por lo que las expectativas sobre su rendimiento eran altas desde el principio.

Después de hacerse presente en el marcador, Jordan Carrillo celebró la oportunidad de contribuir al resultado del Rebaño Sagrado, pero también aprovechó para dejar claro el compromiso que tiene con la institución. Su entusiasmo por vestir la camiseta rojiblanca ya se había hecho evidente desde que su familia celebró su llegada al equipo, y ahora el futbolista busca respaldar ese sentimiento con actuaciones que ayuden a Chivas a cumplir sus objetivos.

El propio Carrillo reconoció sentirse orgulloso y feliz por haber marcado su primer gol con el Guadalajara, además de considerar que “ya merecía vivir” ese momento. También dejó claro que quiere tener más actividad, aunque entiende que deberá ganársela con trabajo y buenas actuaciones. Su prioridad es aportar al equipo y no perseguir la gloria individual, una postura que podría ayudarlo a ganarse la confianza de Milito si consigue mantener el nivel mostrado ante Tigres

Ahora habrá que ver si esta anotación representa un punto de inflexión para el sinaloense y le permite tener mayor participación en los próximos compromisos. Aunque Milito ha mantenido una línea clara en sus decisiones y no suele modificar sus alineaciones por una sola actuación, el gol podría ayudar a que Carrillo gane terreno en la competencia interna, especialmente si aprovecha cada oportunidad que reciba para demostrar que puede ser una pieza importante en el ataque rojiblanco.

Chivas tendrá doble actividad esta semana y Jordan Carrillo podría volver a tener minutos

La Liga MX tendrá una semana de doble jornada, lo que obligará a los equipos a administrar sus esfuerzos y distribuir mejor los minutos de sus futbolistas. En ese escenario, es posible que Gabriel Milito decida dar descanso a algunos titulares habituales y probar alternativas en distintas posiciones. Jordan Carrillo podría aprovechar esta oportunidad para volver a tener minutos e incluso aspirar a una titularidad, tanto por su anotación ante Tigres como por la necesidad de rotar al plantel. Sin embargo, dependerá de las decisiones del entrenador y del trabajo que el atacante realice durante los próximos entrenamientos.