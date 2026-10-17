El Guadalajara vuelve a casa con la consigna de ponerle fin a una racha de tres partidos sin ganar en la Liga MX.

Chivas regresa a la cancha del Estadio Akron con la consigna de recuperar la memoria futbolística y conseguir la victoria que les permita escalar en la tabla de posiciones del Apertura 2026, en donde el adversario es Tigres, equipo que quiere revertir el mal arranque de torneo que registró.

La buena noticia para el Guadalajara es el regreso de Diego Campillo y Bryan González, aunque desgraciadamente se confirmó la baja de Omar Govea por una molestia muscular, misma que lo mantendrá alejado de las canchas durante algunos días.

EN VIVO las acciones del Chivas vs. Tigres

Previo y videos del partido entre Chivas y Tigres