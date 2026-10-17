El nuevo refuerzo del Guadalajara por fin pudo marcar su primera diana como rojiblanco en el momento más importante para los tapatíos.

Chivas se convirtió en amo y señor del partido contra Tigres debido a la expulsión de Juan Brunetta por una plancha sobre Leonel Calderón, por lo que Gabriel Milito comenzó a correr más riesgos y apostó por Jordan Carrillo, quien rápidamente respondió para la causa rojiblanca.

En una jugada por la banda izquierda, en donde Diego Campillo mandó un centro, el cual fue desviado por el Cotorro, lo que desconcertó a la zaga felina, pero Jordan Carrillo apareció y empujó la pelota a primer poste para vencer a Naguel Guzmán.

A lo largo de la semana, el futbolista número 33 del Rebaño fue blanco de críticas por una imagen en la que se le observó sentado durante el festejo del gol contra Atlas, por lo que se sacude la presión con su primer gol como futbolista del Rebaño.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Necaxa?

El Guadalajara volverá a la competencia rápidamente debido a que habrá jornada doble en la Liga MX, en donde volverá a jugar de local el próximo martes 20 de octubre en la cancha del Estadio Akron, duelo que está pactado a iniciar en punto de las 18:07 horas, tiempo del centro de México.