La información que se vincula con el Guadalajara continúa surgiendo constantemente pese a que el Rebaño recién jugará contra Tigres este sábado.

El Apertura 2026 continúa su rumbo, en donde Chivas deberá enfrentarse a los Tigres en la cancha del Estadio Akron; sin embargo, la información en torno al Rebaño sigue brotando de diversos frentes, con jugadores actuales del Guadalajara como de diversos personajes que ya abandonaron las filas del redil.

Brian Gutiérrez destapó mensaje interno de Gabriel Milito

En medio de la crisis de resultados que registra Chivas en el Apertura 2026, Brian Gutiérrez destapó el mensaje que Gabriel Milito está repartiendo dentro del Guadalajara, en donde les pide que sigan insistiendo, poniendo de objetivo el calificar entre los tres mejores de la Liga MX.

“Que sigamos así, que sigamos compitiendo, luchando y queriendo ganar. Ese es el objetivo es llegar a la Liguilla en los primeros tres lugares (…) Sí, ves todos los partidos que queremos ser protagonistas, queremos empezar con el pie adelante y estamos buscando para ganar los partidos”, declaró el mediocampista en entrevista con Telemundo Deportes.

Matías Almeyda dejó recadito a Selección por maltrato en Chivas

Después de la visita de Rafael Márquez a las instalaciones de Rayados, Matías Almeyda agradeció el gesto de que el entrenador de la Selección Mexicana acudiera al club regiomontano, en donde lanzó un dardo contra el Tricolor, recordando que cuando estaba en Chivas, nadie se molestó en ir a visitar al conjunto rojiblanco.

“Cuando dirigí a Chivas, teniendo a muchos jugadores de Chivas, nadie nunca fue. Y esta vez, Rafa Márquez, con su humildad, fue bienvenido y nosotros contentos de recibir a un entrenador de Selección, así que le abrimos nuestras puertas para que se sintiera cómodo y también platicamos bastante con respecto a cómo vemos el futbol“, declaró el Pelado en palabras para Rayados.

Piojo Alvarado advierte que urge ganar

Ante la racha que tiene Chivas en la Liga MX de tres partidos sin poder ganar, Roberto Alvarado fue directo y reconoció que el Rebaño debe despertar contra Tigres, dejando en claro que no pueden dejar escapar más puntos en lo que resta del Apertura 2026.

“Para nosotros es muy importante el sumar de a tres, seguir manteniéndonos en los primeros lugares. Cerrar de la mejor manera estos partidos que nos quedan, estar bien concentrados, bien enfocados y no quitando la cabeza del objetivo, de lo que queremos.

“Sabemos que vienen rivales muy complicados, pero nosotros tratamos de seguir llevando una línea, que nos pide el entrenador, fijándonos en lo que hacemos o dejamos de hacer, buscando mejorar, seguir haciendo esos partidos donde nos gusta tener la posesión, que nos gusta atacar independientemente del equipo, nosotros buscar sacar resultados positivos. La realidad es que ya no podemos dejar ir más puntos y más porque sabemos que la tabla está apretada“, declaró el Piojo en entrevista para Chivas TV.

Ricardo Peláez señaló a culpables del bajón en Chivas

La seguidilla de partidos sin poder ganar en el Apertura 2026 está siendo tema de debate en diversos medios de comunicación, en donde Ricardo Peláez señaló a varios jugadores por registrar una considerable baja de juego, en donde puso como ejemplos a Richy Ledezma, Efraín Álvarez y los refuerzos, Kevin Castañeda y Jordan Carrillo.

“No creo. Muchas bajas como la de Omar Govea, Bryan González, Luis Romo, Diego Campillo, son demasiados jugadores importantes en un equipo. Creo que va a recuperar el nivel en medida de que se estén incorporando y recuperen los otros el nivel futbolístico. Creo que ha habido una baja individual más que colectiva, que refleja en los resultados.

“Richy Ledezma no está en su nivel, pero ni cerca. Y la ausencia de Bryan González. Estás hablando de los dos carrileros titulares, pusieron a Santiago Sandoval y Hugo Camberos, lo hicieron bastante bien, tan es así que se fueron a la Selección Nacional a los partidos con Rafa Márquez.

“Lo de Efraín Álvarez, que ya no es el mismo Efraín Álvarez. ¿Qué le pasó? Quién sabe. Lo están utilizando en la parte final de los partidos. Kevin Castañeda y Jordan Carrillo no han sido útiles porque los otros han andado muy bien, no los ha necesitado el equipo o porque no han demostrado. Son muchas variantes para que el Guadalajara no esté en los primeros sitios como estaba el torneo pasado”, declaró en ESPN.