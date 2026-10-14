El exjugador del Guadalajara recordó con cariño su paso por el Rebaño, aunque lanzó un recadito antes de reencontrarse con los tapatíos, ahora con la escuadra felina de Nuevo León.

Chivas es el equipo más grande e importante de México, por lo que todos los adversarios quieren derrotarle, sobre todo uno como Tigres, quien vive un semestre de reestructuración, por lo que el delantero de los felinos, Guillermo Martínez, advirtió que lo encararán como una Final.

El atacante sorprendió y habló de diversos rubros relacionados al Guadalajara, en donde demostró que no deben menospreciar al Rebaño por sus múltiples ausencias por lesión, al tiempo de que recordó su paso por el redil en donde fue parte del campeonato del Clausura 2017 con Matías Almeyda.

“Vamos contra un rival complicado que está en la parte alta de la tabla y sobre todo, lo jugaremos como lo que tiene que ser: una Final (…) Al final, el hecho de si llegamos mejor o no, no influye tanto cuando es un partido de esta índole, porque la jerarquía que tiene Chivas no se puede dar por descartada si tiene un par de lesionados.

“Y viceversa, también de Tigres no puedes pensar lo mismo si no se estaban dando los resultados. Tanto ellos como nosotros sabemos que es un partido muy independiente, fuera de lo que tenga que ver la tabla general.

“Ellos tienen jugadores que pueden suplir a esas ausencias, como nosotros también tenemos a los jugadores necesarios para ir por el resultado. Poco a poco iremos trabajando, va a ser un partido complicado, muy largo. Porque ellos tienen mucho dinamismo, mucha juventud que a final de cuentas, Milito los ha sabido llevar. No está de más el hecho de reconocerlo, que ha hecho un buen trabajo con ellos. Nosotros vamos en esa progresión muy positiva y que al final creemos que tenemos que jugar ese partido como si fuera una Final”, declaró en entrevista con Telemundo Deportes.

Memote Martínez agradecido con Matías Almeyda por título con Chivas

“Para mí, el hecho de haber pasado por Chivas en general, como ciudad me dio una alegría muy grande. El hecho del campeonato que se tuvo, mi primera vez que quedé campeón en el futbol mexicano y otra, conocer a mi esposa. Es algo por lo que siempre voy a estar agradecido con la ciudad.

“Fue de mucho aprendizaje, porque se tuvo un entrenador muy capaz que fue Matías, al cual también le agradezco mucho que me ha tomado en cuenta para ese equipo cuando todavía no tenía un nombre, venía del ascenso. Sin embargo, nunca me aisló por eso, simplemente yo no tenía la madurez necesaria para entender lo que era ser jugador de Primera División y que hoy en día comprendo muchas cosas y simplemente es agradecimiento por haberme abierto las puertas”, explicó.

Memote Martínez tuvo participación recurrente en Copa MX con Chivas (IMAGO 7)

¿Memote Martínez pudo fichar con Chivas antes del interés de Tigres?

“De esas cosas me alejo mucho en cuestiones de especulaciones. Aprendí en toda mi carrera, en donde cada año o cada seis meses había rumores. Los rumores me llevaban a una inestabilidad mental muy importante donde decía: ‘¿Qué pasa?’ Con mis representantes.

“Les comentaba: ‘háblame de las cosas concretas, de lo que sí tenemos’. Si se llegó ese rumor, lo desconocí un poco porque la intención que se tuvo fue Tigres. Tigres llegó y me preguntó a mí y a la institución y así se dieron las cosas”, concluyó.