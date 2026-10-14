Armando González no tuvo la mejor Fecha FIFA hace unas semanas. Tuvo muy poca actividad con la Selección Mexicana y no pudo anotar gol, por lo que no solo no aseguró su lugar como titular en el Tri, sino que tampoco lo hizo en el Olympiacos, pues pasó casi tres semanas sin poder entrenar bajo las órdenes de Imanol Alguacil.

Eso provocó que la Hormiga no tuviera minutos en el clásico griego de este domingo ante el Panathinaikos. Si bien puede explicarse porque llevaba muy pocos días en Grecia y no había entrenado ni descansado como debía, generó preocupación por los antecedentes de Alguacil, quien parece no estar muy contento con las cualidades del canterano rojiblanco.

Sin embargo, su gran oportunidad puede llegar este jueves, cuando el Olympiacos visite al Olympique de Marsella, uno de los partidos más complicados que tendrá el equipo griego en la Europa League, y que será una enorme prueba para conocer el nivel real de González frente a rivales de jerarquía europea y no solo ante equipos locales.

Cabe recordar que el canterano de Chivas tiene prácticamente asegurada la titularidad en la Europa League, porque Roman Yaremchuk y Marius Mouandilmadji, sus nuevos competidores por minutos en el cuadro de El Pireo, no están registrados en esa competición y, por lo tanto, no pueden tener actividad.

Por eso, habrá que estar muy al pendiente del partido de este jueves. La única forma en que la Hormiga podrá convencer a Alguacil de que tiene el nivel para jugar no solo en el Olympiacos, sino también en Europa, será tal como se ganó su lugar en Chivas: anotando goles, y debe aprovechar cada minuto que esté en el terreno de juego.

¿Cuándo, a qué hora y por dónde se podrá ver el Olympique de Marsella vs Olympiacos?

El partido se jugará este jueves 15 de octubre a la 1:00 p. m., hora del centro de México, y será transmitido por Claro Sports Premium en todas sus plataformas, incluyendo YouTube. Además, Chivas Pasión estará muy al pendiente de la actuación de Armando González, por lo que los goles, polémicas y noticias que involucren al canterano rojiblanco estarán en nuestro sitio web.