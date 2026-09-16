Armando González llegó al Olympiacos con un lugar bastante claro dentro de la plantilla: al menos durante sus primeros meses en el futbol griego, sería el segundo delantero por detrás de Ayoub El Kaabi, titular indiscutible del equipo y vigente campeón de goleo de la Superliga de Grecia, siendo la idea que La Hormiga pudiera comenzar su aventura europea sin cargar inmediatamente con toda la responsabilidad ofensiva de uno de los clubes más importantes del país.

Esta situación podía beneficiar al canterano de Chivas de dos maneras: por un lado, le permitiría tener tiempo para adaptarse progresivamente al futbol griego, al idioma, al club y a una nueva forma de jugar; por otro, le quitaría presión al no ser el principal responsable de marcar los goles. Sin embargo, todo cambió después de la lesión de El Kaabi, quien estará fuera durante varios meses, convirtiendo prácticamente de inmediato a González en la primera opción del Olympiacos para ocupar la posición de centrodelantero.

Ante esta situación, el conjunto del Pireo necesitaba incorporar a otro atacante que pudiera participar en las rotaciones y darle descanso al mexicano. Durante los últimos días aparecieron diferentes opciones y algunas parecían estar encaminadas a devolver a La Hormiga al papel de segundo delantero. Sin embargo, Olympiacos ya hizo oficial la llegada de su nuevo atacante y, por sus características, la operación incluso podría terminar siendo una buena noticia para el canterano rojiblanco.

El nuevo delantero del Olympiacos es Marius Mouandilmadji, atacante chadiano que llega procedente del Samsunspor de Turquía. Sus números de la temporada pasada muestran que tiene capacidad para aportar frente al arco, pero también para participar en la generación de juego: disputó 34 partidos de Liga, marcó 10 goles y repartió cuatro asistencias. Esta capacidad para asociarse y asistir resulta particularmente interesante, pues podría complementar las características de González en lugar de competir únicamente desde el mismo perfil ofensivo.

Además, Mouandilmadji representa un perfil físico muy diferente al de La Hormiga, pues mide 1.90 metros de estatura, dándole ventaja en el juego aéreo. Precisamente esa es una de las áreas en las que Imanol Alguacil considera que el mexicano debe mejorar, ya que el técnico español explicó que actualmente puede encontrarse en desventaja cuando compite contra defensores mucho más altos y corpulentos. Por ello, Armando González tendrá que mantener su alto nivel de competitividad y demostrar que tiene argumentos para convertirse en el titular indiscutible del Olympiacos.

Armando González tiene la titularidad en Europa League casi garantizada, deberá pelear en Liga y Copa

La llegada de Mouandilmadji no cambia demasiado el panorama inmediato de Armando en la Europa League, pues los registros para esta competencia ya estaban cerrados cuando se concretó el fichaje. Por ello, La Hormiga mantiene prácticamente asegurada su oportunidad como titular en el torneo europeo, mientras que en la Superliga de Grecia y la Copa tendrá que competir directamente por minutos con su nuevo compañero. Lejos de ser necesariamente una amenaza, el atacante chadiano puede convertirse en una pieza que permita repartir responsabilidades y darle a González el tiempo necesario para seguir creciendo en el futbol europeo.