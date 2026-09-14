Chivas logró superar a Pumas en el Estadio Akron. Luego del partido, Gabriel Milito envió un mensaje a la Selección Mexicana con la posibilidad de que convoquen a más jugadores del Rebaño Sagrado.

La semana pasada, Rafael Márquez estuvo presente en Verde Valle para hablar con el cuerpo técnico y la directiva de Chivas previo al duelo contra Pumas. Tras la goleada ante los Universitarios, Gabriel Milito dejó en claro que el Guadalajara tiene como política apoyar a la Selección Mexicana del Káiser, como sucedió con Javier Aguirre en el Mundial 2026.

Para el Clausura 2026, el Rebaño Sagrado no tuvo ningún tipo de problemas para ceder a 5 jugadores para que se concentren para la cita mundialista. Sin embargo, el conjunto rojiblanco no pudo marcar la diferencia debido a circunstancias del partido ante Cruz Azul y se despidió en la Semifinal de la Liga MX.

Ayer, Chivas dejó en claro que además de Raúl Rangel y Roberto Alvarado hay más de un jugador que levanta la mano. Diego Campillo, Santiago Sandoval y Hugo Camberos volvieron a tener un partido destacado para que el Rebaño Sagrado mantenga la diferencia. Tras el partido, Gabriel Milito fue consultado sobre la presencia de Rafa Márquez en Verde Valle y dejó en claro que no saben a qué jugadores van a convocar, pero afirmó que el club va a apoyar a la Selección Mexicana.

Gabriel Milito afirmó que Chivas va a apoyar a la Selección Mexicana. (Foto: IMAGO7)

“Muy contento con la visita de Rafa. Hacía mucho que no nos veíamos, tenemos una relación de hace muchos años, nos conocemos por habernos enfrentado, después por haber compartido equipo en aquel Barcelona. Es un gran amigo del fútbol y estuvimos poniéndonos un poco al día de muchas cosas”, comentó.

Y agregó: “Fue una charla muy, muy general, pero él sabe que Chivas es un club que siempre apoya a las decisiones del seleccionador de la Selección. Lo hemos hecho así con el señor Aguirre, lo vamos a hacer ahora con Rafa de la misma manera. La Selección tiene mucha importancia, pero veremos. No hemos hablado ni de jugadores o posibles convocados, quién irá, quién no irá. Eso es una decisión que deberá tomar él y nosotros aceptaremos”.

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Gabriel Milito advirtió a Santiago Sandoval y Hugo Camberos

Hugo Camberos y Santiago Sandoval jugaron un partidazo, pero Gabriel Milito los bajó a la tierra en conferencia de prensa. “Hay que manejarlo con tranquilidad y mucha humildad (…) Nosotros estamos para ayudarlos y no hablo de mí solo, sino de sus compañeros, el club, todos. Si hoy están siendo observados, es por el rendimiento que están mostrando y su comportamiento no puede cambiar bajo ninguna circunstancia, sean o no sean convocados. Tienen un camino largo por delante, tienen mucho recorrido, mucho por hacer aún. Ya saben que con nosotros juegan los que mejor están”, analizó ante la posibilidad de que sean convocados al Tri.

Y añadió: “No vamos a permitir que se confundan con todo lo que se puede llegar a hablar, incluso si llegan a ser convocados a la Selección. Humildad sobre todas las cosas. En el futbol cuando pierdes la humildad empiezas a perder todo poco a poco”.