Chivas goleó a Pumas y se perfila de la mejor manera para el juego contra América. En la previa al Clásico Nacional, Ramón Morales se rindió ante el técnico rojiblanco.

El próximo sábado, Chivas visitará a América en una nueva edición del Clásico Nacional. De cara al duelo contra las Águilas y tras la goleada ante Pumas, Ramón Morales, leyenda del Guadalajara, afirmó que los jugadores del Rebaño Sagrado juegan felices porque Gabriel Milito los convenció.

La goleada ante los Universitarios posiciona al Rebaño Sagrado como uno de los candidatos a quedarse con el título. Especialmente porque no solo logró sumar de a tres, sino que además se pudo afianzar de momento como líder de la clasificación.

En este marco, el Guadalajara se prepara para enfrentar a América por la jornada 9 del Apertura 2026. En el inicio de la semana del Clásico Nacional, Ramón Morales habló en las instalaciones del Estadio Akron sobre el conjunto de Gabriel Milito, a quien elogió por el trabajo que llevó adelante para convencer a los jugadores con su estilo de juego.

Gabriel Milito logró que Chivas vuelva a ser líder del Apertura 2026. (Foto: X)

“A mí me ha encantado porque creo que ha sido una persona congruente que le gusta siempre estar ahí consciente de lo que es el jugador. Yo creo que lo más difícil desde el punto de vista de un entrenador es convencer a los jugadores de una idea. Creo que los de Guadalajara están convencidos, los tiene contentos y eso es un gran mérito”, expresó la leyenda del Rebaño Sagrado.

A su vez, el Capi señaló que no hay motivos para seguir cuestionando el trabajo de Gabriel Milito en la dirección técnica del Guadalajara. “Está haciendo bien las cosas, yo creo que no tenemos por qué cuestionar a Milito. Es que hemos visto algo muy bueno y qué padre para él, por él primero, su cuerpo técnico por supuesto y todo el equipo”, comentó.

Imagen generada con ChatGPT.

Y agregó: “Yo creo que al inicio, cuando llegó, ya hace rato, era desconocido un poco ¿no? Creo que poco a poco el equipo ha ido mostrando eso. Yo creo que ya tienen la identidad más bien, o sea este Guadalajara les ha gustado a la gente, este Guadalajara ellos mismos se divierten y eso hace que la gente lo adopte como tal y están convencidos de eso”.

Encuesta ¿Cómo termina el Clásico Nacional del Apertura 2026? ¿Cómo termina el Clásico Nacional del Apertura 2026? Gana América Empatan Gana Chivas Ya votaron 2 hinchas

Ramón Morales destacó el talento de la cantera de Chivas

Tras la victoria ante Pumas, Santiago Sandoval y Hugo Camberos volvieron a dejar buenas sensaciones, por lo que el Capi se mostró contento por el trabajo que se ha hecho en las fuerzas básicas. “Son buenos jugadores. A ver, un plus que tienen es que son jóvenes y eso es muy bueno porque un joven tiene mucho más futuro que uno más viejo. Pero me parece bien, me parece bien ya sea Camberos”, comentó.

Y añadió: “En las posiciones de carrileros ha jugado tanto Sandoval, Camberos, el Piojo jugó ayer un rato así, iniciaron, ha entrado Brian. Entonces creo que ha habido esa gran variedad de movilidad que Milito lo ha hecho y creo que lo ha hecho muy bien. Y ellos sobre todo hay que darle mucho mérito a Milito en convencer al jugador y aparte de que son muy buenos jugadores y lo llevan a cabo bien”.