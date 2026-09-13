Chivas vuelve a tener acción este domingo cuando enfrente a Pumas por la jornada 8 del Apertura 2026, por lo que se especula que Gabriel Milito lleve adelante tres cambios.

Este domingo no es uno más debido a que Chivas volverá a tener acción en la Liga MX con el objetivo de ganar para consolidarse como primero de la tabla general de posiciones del Apertura 2026, por lo que se especula con que Gabriel Milito va a realizar tres cambios. A su vez, Armando González volvió a ser titular en la derrota del Olympiacos e Imanol Alguacil destacó sus condiciones.

Por otra parte, la Selección Mexicana se prepara para el debut de Rafa Márquez en la dirección técnica y afirman que estaría pensando convocar a Raúl Rangel, Roberto Alvarado y Diego Campillo. Por último, el equipo de Antonio Contreras volvió a perder en el Estadio Akron y cae puestos importantes en la tabla general de posiciones.

Gabriel Milito prepara cambios ante Pumas

El Guadalajara se encuentra ante una oportunidad única en la Liga MX debido a que si supera a Pumas UNAM podría ser líder en la tabla general de posiciones. Por esta razón, se especula que Gabriel Milito lleve adelante tres cambios con los regresos a la titularidad de Richard Ledezma, José Castillo y Bryan González. Cabe destacar que Santiago Sandoval, Daniel Aguirre y Hugo Camberos han llevado adelante buenas participaciones con Chivas.

Imanol Alguacil destacó las condiciones de Armando González

Armando González volvió a ser titular en la derrota de Olympiacos ante Creta por la Superliga de Grecia. Tras el partido, Villa Villa tuvo la oportunidad de hablar con el técnico Imanol Alguacil, quien destacó las condiciones de Hormiga.

“Viene de hacer muchos goles, pero en otra Liga. La exigencia que hay aquí es muy alta. Es un chico que se tiene que adaptar tanto al equipo, como al club, como a la ciudad, como a la Liga. Tiene muchísimas cosas positivas, pero también otras muchas que tienen que mejorar”, expresó el técnico español.

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Rafa Márquez convocaría a 3 jugadores de Chivas

Para el partido entre Colombia y México por la fecha FIFA se llegó al acuerdo de que Rafa Márquez podría convocar a dos jugadores por club porque la Liga MX no pararía en la jornada 10. Sin embargo, confirmaron que el DT del Tri habría llegado a Verde Valle a preguntar si podían liberar a tres jugadores. Según trascendidos, el Guadalajara dejaría salir a Raúl Rangel, Diego Campillo y Roberto Alvarado. Esta semana seguramente se dará a conocer la lista de convocados. Cabe destacar que El Káiser tiene en carpeta hasta 10 jugadores del Guadalajara, según lo informado por César Huerta.

Imagen generada con Chat GPT.

Chivas Femenil perdió contra Rayadas de Monterrey

En el Estadio Akron, Chivas Femenil volvió a tener acción en el Apertura 2026 debido a que recibió a Rayadas de Monterrey por la jornada 7. Al igual que en los últimos partidos, las rojiblancas perdieron ante un rival de mayor jerarquía por 3-2 y se mantienen en la segunda posición con 12 puntos en el Grupo A, pero con posibilidades de caer un puesto si Atlético de San Luis gana su partido contra Santos Laguna.