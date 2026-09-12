El Guadalajara volvió a perder en el torneo local, por lo que perderá escalones en la tabla de posiciones.

Chivas Femenil está en una clara crisis de resultados en el Apertura 2026 al registrar su tercer descalabro en los últimos cuatro partidos en el Circuito Rosa, por lo que sigue dejando escapar puntos que podrían costarle muy caro en la recta final de la fase regular.

Pese a que Guadalajara enfrentó a Rayadas como parte de los primeros duelos de la jornada 7 de la Liga MX, el chiverío femenil estaría a punto de perder el segundo lugar del Grupo B al estancarse en 12 puntos de 21 posibles, en donde el Atlético de San Luis está empatado en unidades y a falta de jugar su duelo de este fin de semana.

El Rebaño necesita de un despertar en el torneo para poder recompensar estos malos resultados, para con ello poder escalar posiciones en la tabla de posiciones en la segunda mitad de la fase regular, en donde el próximo adversario será Tijuana.

Así va el Grupo B del Apertura 2026

POSICIÓN CLUB PUNTOS 1 América 18 2 Chivas Femenil 12 3 Atlético de San Luis 9 4 Pumas 9 5 Atlas 8 6 Pachuca 7 7 Tijuana 6 8 Puebla 3 9 Necaxa 0

¿Cuándo se jugará el Tijuana vs. Chivas Femenil?

El próximo compromiso del Guadalajara Femenil en el Apertura 2026 será frente a Tijuana el próximo 19 de septiembre en la cancha del Estadio Caliente, compromiso que está pactado a disputarse en punto de las 17:06 horas, tiempo del centro de México.