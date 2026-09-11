La futbolista del Guadalajara vislumbra una prueba muy complicada contra el representativo de Monterrey, por lo que lanzó un mensaje al interior del Rebaño.

Chivas Femenil está construyendo un nuevo proyecto deportivo, en donde la directiva encabezada por Nelly Simón ha priorizado la contratación de futbolistas consolidadas con la misión de obtener un título de Liga MX cuanto antes, en donde uno de los refuerzos que más ha destacado es Natalia Mauleón.

La futbolista que está asumiendo el liderazgo en el medio campo del Guadalajara habló de cara al partido contra Rayadas de la jornada 7 del Apertura 2026, en donde dejó en claro que para vencer a Monterrey, el Rebaño Femenil deberá mejorar con respecto a lo mostrado anteriormente.

“Sabemos lo que nos estamos jugando. Creo que se ha trabajado duro para llegar de la mejor manera. Es un equipo que viene muy bien, a pesar de que está en el otro grupo, está trabajando bien. Al final va a ser de quién lo quiera más.

“Serán los pequeños detalles. Lo que se tiene que trabajar día con día en entrenamientos, lo que no hiciste el partido anterior ahora lo tienes que hacer, porque contra estos equipos, lo que menos puede haber son errores y eso nos puede dar la ventaja“, explicó la mediocampista en palabras para Chivas TV.

Los números de Natalia Mauleón en el Apertura 2026 con Chivas Femenil

Así va Chivas Femenil en el Apertura 2026

¿Cuándo se jugará el Chivas Femenil vs. Rayadas?

El próximo compromiso del Guadalajara en el Circuito Rosa será el próximo 12 de septiembre cuando reciban a Rayadas de Monterrey en la cancha del Estadio Akron como parte de las actividades de la jornada 7 del Apertura 2026, duelo que está pactado a disputarse en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.