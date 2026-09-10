El entrenador español ha dejado en el olvido a varias futbolistas que eran consideradas referentes y que ahora no les da muchos minutos pese a que vamos a mitad del torneo.

Chivas Femenil está tratando de renovarse en muchas áreas, por lo que la directiva encabezada por Nelly Simón, se dio a la tarea de iniciar una reestructuración en el plantel del primer equipo, dándole salida a muchas jugadoras que estaban afianzadas como referentes del Rebaño.

Ante tal situación, poco a poco se han ido realizando contrataciones de jugadoras top del Circuito Rosa como Cristina Ferral, Mayra Pelayo, Natalia Mauleón, Natalia Villarreal o Jasmine Casarez, en donde cada una ha ido demostrando, poco a poco, ese nivel que las puso en la élite del balompié mexicano.

Es por eso que jugadoras que estaban en la plantilla rojiblanca desde hace varios años han comenzado a perder protagonismo, quedando casi en el olvido durante esta primera mitad del Apertura 2026 bajo la dirección técnica de Antonio Contreras y se trata de Damaris Godínez, Jaqueline Rodríguez, Viridiana Salazar y Adriana Iturbide.

Damaris Godínez

La ‘Dama de los moños’ vivió un verano complicado debido a que sufrió una lesión que le impidió realizar la pretemporada con el resto del equipo, perdiéndose también las primeras jornadas del torneo, por lo que su reintegración al primer equipo ha sido muy lenta, ya que solamente ha participado en 33 minutos en dos partidos.

Damaris Godínez junto a su hermana Alexandra (IMAGO 7)

Jaqueline Rodríguez

Jaco vive también un momento difícil, ya que sufrió una ruptura de ligamento cruzado anterior el año pasado, por lo que tardó casi un año en poder reaparecer con la escuadra rojiblanca; sin embargo, todavía no estaría al nivel futbolístico de otras defensoras rojiblancas, por lo que solamente ha participado en 4 minutos en este Apertura 2026.

Jaqueline Rodríguez en Clásico Nacional contra América (IMAGO 7)

Viridiana Salazar

La delantera pasó a ser una de las consentidas del entrenador español a ser un relevo esporádico en el esquema de Chivas Femenil, ya que la delantera solamente ha participado en 37 minutos, repartidos en tres partidos, demostrando que no es uno de los relevos de lujo del europeo.

Viridiana Salazar porta nueva línea de ropa de Chivas (IMAGO 7)

Adriana Iturbide

Boyi ha vivido momentos complicados con Antonio Contreras, ya que el entrenador solamente le daba minutos de juego como reemplazo y solía anotar muchos goles; sin embargo, en este Apertura 2026 las oportunidades han sido cada vez más escasas para la Doctora del Gol, la cual solamente ha sumado 58 minutos en 4 partidos que ha disputado.

Adriana Iturbide antes del Clásico contra Atlas (IMAGO 7)