Todos los detalles para que no te pierdas el siguiente partido del Guadalajara en el Circuito Rosa cuando reciban a las regiomontanas.

Chivas Femenil está a punto de disputar una de las pruebas más difíciles de todo el Apertura 2026 cuando se enfrente en la cancha del Estadio Akron a las Rayadas, escuadra que semestre a semestre es considerada como candidata al título de la Liga MX Femenil.

La buena noticia es que el Guadalajara ha recuperado la confianza después de derrotar por marcador de 0-4 al Atlas en una edición más del Clásico Tapatío, con lo que nuevamente están peleando los primeros lugares, por lo que deben mantener ese ritmo frente a rivales poderosos como Monterrey.

Por si fuera poco, el chiverío femenil tiene a varias delanteras encendidas, ya que tanto Jasmine Casarez como Alicia Cervantes ya presumen cinco dianas en seis partidos disputados en el torneo, por lo que eso será de gran ayuda de cara a los próximos partidos en búsqueda de la clasificación a la Liguilla.

¿Cuándo y dónde se jugará el Chivas Femenil vs. Rayadas?

El siguiente compromiso del Guadalajara en el Apertura 2026 será cuando reciban en la cancha del Estadio Akron a las Rayadas de Monterrey el próximo sábado 12 de septiembre, duelo que está pactado a arrancar en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.

Encuesta ¿Cuál crees que sea el resultado del Chivas Femenil vs. Rayadas? ¿Cuál crees que sea el resultado del Chivas Femenil vs. Rayadas? Triunfo de Chivas Femenil Empate Derrota rojiblanca Ya votaron 2 hinchas

¿Cómo ver EN VIVO el Chivas Femenil vs. Rayadas?

El duelo entre tapatías y regiomontanas contará con varias alternativas para los aficionados, ya que podrá ser vista por las señales de Amazon Prime Video y Fox; sin embargo, recuerda que podrás seguir todos los detalles a través de Rebaño Pasión.