Las delanteras del Guadalajara se mantienen entre las mejores romperredes de todo el Circuito Rosa y así marchan tras el Clásico Tapatío.

Chivas Femenil por fin se reencontró con la victoria y lo mejor de todo es que se suscitó en el Clásico Tapatío frente al Atlas, en donde además del triunfo, las jugadoras rojiblancas se reencontraron con los goles, en donde Jasmine Casarez sigue escalando peldaños en la tabla de goleo.

El Guadalajara venía con dos partidos con una pobre cosecha goleadora, en donde las rojiblancas abrieron la pizarra frente a las rojinegras a través de Jasmine Casarez, quien llegó a cinco anotaciones en el Apertura 2026, subiendo entre las mejores artilleras del campeonato.

Por si fuera poco, en el chiverío femenil hay otras atacantes que están bien posicionadas entre las delanteras del Circuito Rosa, como Joseline Montoya que se quedó con 4 anotaciones y Alicia Cervantes que presume 3 en el semestre.

Así va la tabla de goleo de la Liga MX Femenil

POSICIÓN JUGADORA CLUB GOLES 1 Geyse da Silva América 9 2 Enyerliannys Higuera Atlético de San Luis 7 3 Diana Ordoñez Tigres 6 4 Jasmine Casarez Chivas Femenil 5 4 Stephanie Ribeiro Pumas 5 4 Kader Hancar Tijuana 5 5 Joseline Montoya Chivas Femenil 4 5 Priscila da Silva América 4 5 Maricarmen Reyes Tigres 4 5 Lucía García Rayadas 4 5 Rebeca Contreras Atlético de San Luis 4 6 Alicia Cervantes Chivas Femenil 3 6 Montse Saldívar América 3 6 Gabriela García América 3 6 Marcela Restrepo Rayadas 3 6 Charlyn Corral Pachuca 3

Así fue el gol de Jasmine Casarez

¿Cuándo se jugará el Chivas Femenil vs. Rayadas?

El próximo compromiso del Guadalajara en el Circuito Rosa será el próximo 12 de septiembre cuando reciban a Rayadas de Monterrey en la cancha del Estadio Akron como parte de las actividades de la jornada 7 del Apertura 2026, duelo que está pactado a disputarse en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.