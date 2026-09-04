Chivas Femenil por fin se reencontró con la victoria y lo mejor de todo es que se suscitó en el Clásico Tapatío frente al Atlas, en donde además del triunfo, las jugadoras rojiblancas se reencontraron con los goles, en donde Jasmine Casarez sigue escalando peldaños en la tabla de goleo.

El Guadalajara venía con dos partidos con una pobre cosecha goleadora, en donde las rojiblancas abrieron la pizarra frente a las rojinegras a través de Jasmine Casarez, quien llegó a cinco anotaciones en el Apertura 2026, subiendo entre las mejores artilleras del campeonato.

Por si fuera poco, en el chiverío femenil hay otras atacantes que están bien posicionadas entre las delanteras del Circuito Rosa, como Joseline Montoya que se quedó con 4 anotaciones y Alicia Cervantes que presume 3 en el semestre.

Así va la tabla de goleo de la Liga MX Femenil

POSICIÓNJUGADORACLUBGOLES
1Geyse da SilvaAmérica9
2Enyerliannys HigueraAtlético de San Luis7
3Diana OrdoñezTigres6
4Jasmine CasarezChivas Femenil5
4Stephanie RibeiroPumas5
4Kader HancarTijuana5
5Joseline MontoyaChivas Femenil4
5Priscila da SilvaAmérica4
5Maricarmen ReyesTigres4
5Lucía GarcíaRayadas4
5Rebeca ContrerasAtlético de San Luis4
6Alicia CervantesChivas Femenil3
6Montse SaldívarAmérica3
6Gabriela GarcíaAmérica3
6Marcela RestrepoRayadas3
6Charlyn CorralPachuca3

Así fue el gol de Jasmine Casarez

¿Cuándo se jugará el Chivas Femenil vs. Rayadas?

El próximo compromiso del Guadalajara en el Circuito Rosa será el próximo 12 de septiembre cuando reciban a Rayadas de Monterrey en la cancha del Estadio Akron como parte de las actividades de la jornada 7 del Apertura 2026, duelo que está pactado a disputarse en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.