El Guadalajara se sacudió la mala racha y se reencontró con el triunfo a costa de las rojinegras que no fueron un rival de peligro.

Chivas Femenil llegó al Clásico Tapatío con la presión al máximo después de hilvanar dos descalabros en fila en el Apertura 2026, por lo que estaban obligadas a derrotar al Atlas en una edición más del Clásico Tapatío, en donde lograron el objetivo de sacudirse los malos resultados.

El Guadalajara apostó por una propuesta ofensiva desde el arranque del partido, en donde las rojinegras, aunque encontró su recompensa después de un error en la salida de las Académicas, en donde Natalia Mauleón colocó un pase al espacio para la llegada de Jasmine Casarez, que se quitó a la portera y empujó la redonda al fondo de las redes.

Unos minutos después, el Guadalajara mantuvo la presión alta, en donde volvieron a ocasionar otra equivocación en la salida del Atlas, en donde nuevamente Mauleón puso otro pase filtrado para la llegada de Denise Castro que definió de primera intención.

Para la parte complementaria, las rojinegras adelantaron líneas y trataron de reducir la desventaja a la brevedad, pero no pudieron causar peligro en la portería de Blanca Félix.

En la recta final del partido, Natalia Mauleón fue derribada dentro del área, por lo que la silbante decretó la pena máxima, misma que Alicia Cervantes tomó la redonda para cobrar desde los once pasos y mandó la redonda a guardar con categoría.

Así llegó el Rebaño al Estadio Jalisco

Alineación del Rebaño

GOOOL DE JASMINE CASAREZ

GOOL DE DENISE CASTRO

GOOOOOL DE LICHA CERVANTES