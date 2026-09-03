La Directora Deportiva del Guadalajara ha dejado en el olvido una de las primeras tareas que luchó por construir por una aparente urgencia de ganar un título.

Nelly Simón asumió la Dirección Deportiva de Chivas Femenil en mayo del 2019 con una serie de ideas innovadoras para la recién nacida Liga MX Femenil, en donde uno de sus argumentos más fuertes y recurrentes fue sobre la creación de fuerzas básicas, mismas que hoy tiene completamente en el olvido.

La excomunicadora siempre reiteró que el primer paso para la profesionalización del Circuito Rosa era necesario crear y potenciar a las jugadoras que lleven un proceso formativo, surgiendo así muchas jugadoras que lograron ser trascendentes en el Rebaño como Ivonne González, Dana Sandoval, Celeste Espino, Anette Vázquez, entre muchas otras, en donde todas fueron siendo relegadas y olvidadas en el redil, teniendo que marcharse a otros clubes.

“Cuando yo llegué, mi primer reto era el primer equipo. No habían calificado en ese entonces, tuvimos que hacer una reestructuración durante todo un año porque no se puede llegar y hacerlo inmediatamente. Sabía que había equipos en escuelas femeniles, pero después de cuatro o cinco meses que empecé a verlas jugar. Empecé a preguntar cómo estaban estructurados y lo único que pasó por mi cabeza fue: ‘tenemos que hacer fuerzas básicas femeniles‘. “Las jugadoras están, algunas se quedarán, otras se van a ir, pero si Chivas, desde hace tiempo tiene equipos en escuela, lo tenemos un poquito más fácil para ya nada más encausarlas y hacer la estructura e inmediatamente se lo propuse a Amaury: ‘No solamente me quiero ocupar del primer equipo, quiero que Chivas sea la primera institución con fuerzas básicas femeniles’“. Nelly Simón en entrevista en el 2021 con el Diario Récord

Cantera, olvidada en Chivas Femenil

Durante las gestiones de Édgar Mejía, Juan Pablo Alfaro y Antonio Spinelli, una de las constantes era la de debutar e impulsar a jugadoras que estaban brillando en fuerzas básicas, dándole coherencia al discurso que repetía la Directora Deportiva, Nelly Simón.

Por si fuera poco, el más reciente título del Guadalajara Femenil, el conseguido en el Clausura 2022, fue con una base de canteranas que el Pato Alfaro supo explotar para hacer historia, demostrando que las divisiones inferiores estaban llenas de talento.

Hoy, la realidad de Chivas Femenil es MUY diferente a lo que pregonaba Nelly Simón, ya que en un plantel de 20 jugadoras, solamente 5 son de extracción de las fuerzas básicas del Rebaño, mientras que las 15 restantes han llegado como refuerzo en algún momento.

Sin embargo, desde la llegada de Antonio Contreras para el Clausura 2025, la presentación y el respaldo a las jugadoras juveniles ha sido cada vez más escaso, en donde solamente emplea a algunas jugadoras, principalmente las que se marcharán a una competencia con alguna Selección Mexicana, para que le sumen esos minutos a la regla de menores, misma que cada vez cuesta más trabajo el poder cumplirla.

Conclusión

Se nota que Nelly Simón está desesperada por conseguir otro título de Liga MX Femenil cuanto antes, por lo que se ha empeñado en limpiarle el vestidor a Antonio Contreras y traer a pura jugadora “consolidada” para apuntalar al plantel, pese a que estas acciones van completamente en contra de los principios “innovadores” que presumió durante muchos años.

Nelly, estas decisiones están haciendo que Chivas Femenil pierda su esencia y con ello, la afición pierda su paciencia.