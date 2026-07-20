Bruno Hernández, especialista en Liga MX Femenil, lanzó una fuerte crítica hacia la gestión de Nelly Simón como directora deportiva de Chivas Femenil y aseguró que la directiva rojiblanca la mantiene respaldada. Durante una entrevista con Rebaño Pasión, el analista afirmó que, desde su perspectiva, la dirigente “ha dejado mucho que desear” en varios aspectos deportivos, aunque reconoció algunos aciertos en el mercado de fichajes.

Uno de los momentos que más llamó la atención de la plática fue cuando Bruno Hernández habló sobre el respaldo que recibe Nelly Simón por parte del propietario del club. “Hasta donde yo sé, Nelly Simón está blindada por Amaury Vergara. No sé cuánto tiempo le vaya a durar este blindaje; ya le duró mucho, como lo dice mucha gente también, pero sí ha quedado a deber muchísimo”, mencionó.

Pese a sus críticas, Bruno Hernández reconoció que la administración de Nelly Simón también ha tenido decisiones acertadas. Destacó que no es sencillo concretar incorporaciones de futbolistas con la trayectoria de Cristina Ferral o Jasmine Casarez, además de mencionar casos como el de Mayra Pelayo.

“Acierto como traer jugadores importantes como Mayra Pelayo, Cristina Ferral, Jasmín, Eva que también en su momento cuando llegó a Chivas por su pasado americanista era cuestionada, terminó siendo una de las mejores jugadoras de Chivas Femenil”.

Al ser cuestionado sobre cuál considera el mayor error de Nelly Simón como directora deportiva de Chivas Femenil, Bruno Hernández señaló que uno de los principales problemas ha sido la falta de confianza en las futbolistas surgidas de la cantera: “En el tema de los errores no jugársela también o dejar fuera a jugadoras de la cantera. En este mercado de fichajes hemos visto mucho salir a jugadoras de la cantera, y en el tema también de minutos, Chivas es de los equipos que termina raspando, y creo que ha sido uno de los mayores pecados, porque Chivas como institución es eso lo que predica, sacar mexicanos, sacar canteranos”, finalizó.

¿Cuándo inicia el Apertura 2026 de la Liga MX Femenil?

La espera terminó para los aficionados del futbol femenil, pues la Liga MX Femenil anunció oficialmente que el Torneo Apertura 2026 comenzará el próximo 31 de julio, poniendo fin a la incertidumbre que existía desde la conclusión del Torneo Clausura 2026, donde América Femenil se coronó.