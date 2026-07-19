Bruno Hernández habló sobre la llegada de Natalia Colín a Chivas Femenil y explicó qué puede esperar de ella la afición rojiblanca.

La llegada de Natalia Colín ha despertado expectativa entre la afición de Chivas Femenil, que busca ver a un equipo protagonista en el Torneo Apertura 2026. La defensa es una de las incorporaciones del Rebaño Sagrado para la nueva campaña y, de acuerdo con el análisis del especialista en Liga MX Femenil, Bruno Hernández, cuenta con las condiciones para convertirse en una pieza importante dentro del plantel.

En entrevista con Rebaño Pasión, Bruno Hernández fue cuestionado sobre lo que puede esperar la afición de Chivas Femenil de Natalia Colín. El comunicador se mostró optimista respecto al potencial de la futbolista y destacó tanto su calidad como el margen de crecimiento que todavía tiene debido a su juventud.

“Yo creo que buenas cosas. Natalia Colín es una defensa muy sólida, es una jugadora muy capaz en su posición, joven. Yo creo que se pueden esperar muy buenas cosas de ella; hay que darle confianza, hay que darle minutos, y creo que podría hacer muy buena dupla con Cristina Ferral“, aseguró Bruno Hernández.

Las palabras del periodista deportivo apuntan a que la competencia interna en la defensa rojiblanca podría elevar el nivel del equipo. La posible sociedad entre Natalia Colín y Cristina Ferral genera ilusión, ya que ambas cuentan con características que podrían complementarse para darle mayor solidez a la última línea del Club Deportivo Guadalajara Femenil.

Natalia Colín es nueva jugadora de Chivas Femenil.

¿Quiénes son las refuerzos de Chivas Femenil para el Apertura 2026?

Hasta el momento, la directiva de Chivas Femenil ha trabajado en fortalecer el plantel con tres incorporaciones para el Torneo Apertura 2026. Además de Natalia Colín, el Rebaño Sagrado decidió reforzarse con Heidi González y Natalia Mauleón, futbolistas que también llegan con la misión de aportar calidad, experiencia y profundidad.

Con estos movimientos, el Rebaño Sagrado Femenil buscará mantenerse entre los equipos protagonistas de la Liga MX Femenil y pelear por el campeonato. La expectativa sobre Natalia Colín será una de las más altas entre las nuevas incorporaciones, especialmente después de los elogios de Bruno Hernández.