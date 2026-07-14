El Rebaño anunció la llegada de Natalia Colín como nuevo refuerzo para el Apertura 2026 de la Liga MX Femenil.

Chivas Femenil continúa trabajando en la construcción de un plantel competitivo de cara al Torneo Apertura 2026 de la Liga MX Femenil y este martes hizo oficial la incorporación de Natalia Colín como su nuevo refuerzo. La defensora llega al Rebaño Sagrado con la intención de aportar experiencia, juventud y calidad a la plantilla dirigida por Antonio Contreras.

A través de redes sociales, el Club Deportivo Guadalajara Femenil informó que concretó la llegada de la futbolista, quien llega procedente de Tigres Femenil para sumarse al proyecto con la misión de fortalecer la zona baja del plantel: “Contenta y lista de iniciar este nuevo camino, creo que vengo con mucha ilusión, y vengo con muchas ganas de aportar al equipo”, dijo para Chivas TV.

Cabe mencionar que Natalia Colín arriba al Rebaño Sagrado Femenil con una trayectoria importante dentro de la Liga MX Femenil, donde ya cuenta con más de 100 partidos disputados en el máximo circuito. Además también ha sido considerada en distintos procesos de la Selección Mexicana Femenil, situación que refleja su crecimiento y el nivel que ha mostrado durante su carrera.

Con la llegada de Natalia Colín, Chivas Femenil busca fortalecer una de las zonas más importantes del equipo y aumentar la competencia interna de cara a la nueva campaña y es que se convierte en una nueva alternativa para el cuerpo técnico que pretende contar con un plantel equilibrado para pelear por los primeros lugares de la Liga MX Femenil.

¿Quién es Natalia Colín?

Natalia Colín es una joven defensora de 21 años que llega a Chivas Femenil con un perfil de gran proyección dentro del futbol mexicano. Nacida en Chicago, Illinois, la nueva jugadora rojiblanca cuenta con raíces mexicanas gracias a sus padres, por lo que posee la nacionalidad mexicana y ha representado al país en diferentes procesos de selecciones nacionales.

Con una estatura de 1.73 metros destaca por sus condiciones físicas y su capacidad dentro de la cancha, características que le han permitido ganarse un lugar en distintos equipos y competir en el máximo circuito de la Liga MX Femenil.