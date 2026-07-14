La plurufuncional futbolista del Guadalajara se mostró emotiva de regresar a los entrenamientos y comenzó a hablar de la exigencia para este torneo.

Después de dos meses y medio de vacaciones, Chivas Femenil reportó para dar comienzo a la pretemporada rumbo al Apertura 2026, en donde Gabriela Valenzuela se mostró emocionada y admitió que la intención es dar un paso más que las acerque al título del Circuito Rosa.

“Felices, contentas y emocionadas de estar de regreso, de verlos a todos. Ansiosas de ya iniciar la pretemporada y darle paso a la Liga (…) Este tiempo nos dio esa oportunidad de descansar un ratito y ahora nos vemos con mucha alegría.

“Siempre se busca dar un pasito más, hacer las cosas de mejor manera y conforme a los torneos pasados es ajustar, venir haciendo las cosas bien y todo en conjunto las cosas van bien”, explicó la plurifuncional futbolista rojiblanca en palabras para Chivas TV.

¿Hasta dónde ha llegado Chivas Femenil con Antonio Contreras?

El entrenador español ha sido blanco de críticas constantes de parte de los aficionados del Guadalajara debido al estilo de juego que no agrada a los hinchas del Rebaño, además de cambiar de posición a varias futbolistas y hasta olvidarse de las fuerzas básicas, en donde no debuta jugadoras, sufriendo para cumplir la regla de menores.

Sin embargo, el español ha mantenido al Guadalajara en las Liguillas, aunque ha ido en retroceso, ya que en su primer año llegó a Semifinales en dos ocasiones, en donde en ambas fue eliminado por el América. En la más reciente, cayó en Cuartos de Final en manos del Pachuca.

TORNEO LLEGÓ A… Clausura 2025 Semifinales Apertura 2025 Semifinales Clausura 2026 Cuartos de Final Apertura 2026 ¿?

Chivas Femenil ya oficializó refuerzos

Después de la ola de bajas que se registraron en Chivas Femenil en los meses recientes, la directiva por fin comenzó a destapar los refuerzos confirmados para este Apertura 2026, en donde hasta este momento han anunciado las contrataciones de Heidi González, Natalia Colín y Natalia Mauleón.

¿Cuáles son las jugadoras que han causado baja en Chivas Femenil?

Durante este receso largo por la Copa del Mundo, Nelly Simón decidió echar a andar una limpieza profunda del plantel, por lo que decidió sacar a ocho futbolistas, entre las que destacaban varias jugadoras que eran líderes en el vestidor.