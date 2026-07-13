El Rebaño inició oficialmente su pretemporada rumbo al Apertura 2026, aunque los comentarios de los aficionados reflejaron el descontento por la planeación deportiva y la continuidad del proyecto.

Después de semanas de incertidumbre, Chivas Femenil finalmente puso en marcha su pretemporada rumbo al Apertura 2026. El club compartió este domingo un video mostrando la llegada de las futbolistas a Verde Valle para iniciar las pruebas médicas y físicas, el primer paso de la preparación antes de viajar a Querétaro para continuar con los trabajos bajo las órdenes de Antonio Contreras.

Sin embargo, la publicación no generó el entusiasmo que habitualmente acompaña el regreso de un equipo a los entrenamientos. Por el contrario, una parte importante de la afición aprovechó el espacio para expresar su inconformidad con la situación actual del proyecto rojiblanco, especialmente después de un semestre que terminó lejos de las expectativas y de un mercado que hasta ahora ha estado marcado por las bajas más que por las incorporaciones.

Entre los reclamos más repetidos apareció la falta de refuerzos, la ausencia de novedades sobre el calendario y la sensación de que el equipo perdió demasiado tiempo antes de comenzar su preparación. Algunos aficionados cuestionaron incluso la duración del periodo vacacional, mientras que otros manifestaron su preocupación por la profundidad de la plantilla con la que el Guadalajara afrontará el nuevo torneo.

Las críticas también apuntaron directamente a dos figuras que encabezan el proyecto. Antonio Contreras, entrenador del equipo, y Nelly Simón, directora deportiva, fueron mencionados en numerosos comentarios de seguidores que consideran que Chivas Femenil necesita cambios para volver a competir por los títulos de la Liga MX Femenil. La continuidad de ambos se ha convertido en uno de los temas más debatidos entre la afición durante las últimas semanas.

Imagen generada con IA Chat GPT.

Así será la pretemporada de Chivas Femenil

Pese al ambiente de inconformidad, la actividad ya está en marcha. Las rojiblancas realizarán pruebas médicas y físicas entre el 13 y el 15 de julio antes de trasladarse a Querétaro, donde trabajarán del 16 al 25 de julio en el Club La Loma. Además, disputarán amistosos ante León y Necaxa como parte de su preparación. Ahora, el reto para Chivas Femenil será transformar las dudas de la afición en ilusión dentro de la cancha, especialmente en un momento en el que muchos seguidores exigen señales claras de que el equipo volverá a pelear por los primeros puestos del futbol mexicano.