Las noticias de Chivas este 2 de julio pasan por Roberto Alvarado, la nueva alianza con Nike y los movimientos más recientes de la Femenil.

Si quieres estar al día con toda la información del Club Deportivo Guadalajara, aquí te traemos las noticias más importantes de Chivas este jueves 2 de julio.

Cabe mencionar que Chivas continúa afinando detalles de su preparación rumbo al Torneo Apertura 2026 bajo las órdenes de Gabriel Milito, con la mira puesta en su partido amistoso frente a Correcaminos.

Además, varios futbolistas rojiblancos siguen siendo protagonistas con la Selección Mexicana tras su destacada actuación en el Mundial 2026, mientras que la directiva continúa trabajando en la conformación definitiva del plantel.

¿Roberto Alvarado se va de Chivas?

En las últimas horas surgió información de que el Flamengo de Brasil sigue de cerca a Roberto Alvarado con el TRI en el Mundial 2026, por lo que el “Piojo” estaría viviendo sus últimos días como elemento del Rebaño Sagrado.

De acuerdo con información de César Huerta, en Verde Valle están conscientes del gran nivel de Roberto Alvarado, así que esperan no solo una oferta del Flamengo, sino también de otros equipos.

Roberto Alvarado podría marcharse de Chivas.

Nike convenció a Chivas con un contrato millonario

La fuente antes mencionada reveló que el Club Deportivo Guadalajara negoció con Nike desde hace tiempo. Según César Huerta, la directiva percibirá una importante suma por cada camiseta vendida, una cifra que incluso podría incrementarse considerablemente en el futuro conforme aumente la demanda.

Celeste Espino y Karol Bernal son nuevas jugadoras del América Femenil

Chivas Femenil pasa por un proceso de reestructuración profunda, impulsado desde el interior del plantel por parte de la directora deportiva, Nelly Simón.

A mediados del mes de junio, Celeste Espino fue anunciada como baja de cara al Torneo Apertura 2026, y este miércoles América Femenil anunció su contratación.

Respecto a Karol Bernal, exjugador del Rebaño Sagrado Femenil, también fue anunciada como nueva jugadora de las Águilas Femenil después de concluir su estadía en Rayadas.