El veterano cancerbero volvió a dar muestra de su liderazgo y confianza plena en el portero de las Chivas durante la Copa del Mundo.

La Selección Mexicana continúa haciendo historia en la Copa del Mundo 2026, en donde avanzó a los Octavos de Final tras marchar perfectos en la fase de grupos y en los Dieciseisavos de Final al eliminar a Ecuador, en donde una de las figuras fue el portero de Chivas, Raúl Rangel.

Durante varias semanas se ha especulado sobre una rivalidad entre el Tala con Guillermo Ochoa; sin embargo, ambos cancerberos volvieron a demostrar que dentro del Tricolor existe una gran armonía entre los futbolistas y así lo presumieron al término del partido.

Durante los festejos por la clasificación a los Octavos de Final, la cámara de TV Azteca captó cómo Memo Ochoa se acercó a abrazar y a felicitar al Tala por su brillante actuación con un par de atajadas cruciales para que México dominara el partido.

En dicha toma se percibe a ambos porteros abrazados, mientras caminaban rumbo a los túneles para dirigirse al vestidor, en donde se confirma que el legendario portero respalda al cancerbero rojiblanco.

¿Cuándo se jugará el México vs. Inglaterra del Mundial 2026?

El siguiente duelo de México en la Copa del Mundo será en los Octavos de Final contra Inglaterra, rival al que se enfrentarán el próximo domingo 5 de julio en la cancha del Estadio Azteca, duelo que comenzará en punto de las 18 horas, tiempo del centro de México.