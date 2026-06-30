El canterano del Guadalajara habló de su regreso y de lo que puede aportar al planteamiento del conjunto rojiblanco.

Gabriel Milito analizó el armado del plantel de cara al Apertura 2026, en donde decidió el darle el voto de confianza a Luis Rey, quien estuvo prestado en el Puebla, en donde el canterano rojiblanco destacó su capacidad de jugar en varias posiciones.

El futbolista inició su carrera como defensor central; sin embargo, durante su sesión con la Franja aprendió a jugar como contención, posición en la que se desempeñó de buena manera, por lo que sabe que tiene un factor a su favor para ganarse la confianza del entrenador argentino.

“Son dos posiciones que las conozco muy bien. La verdad que fue bueno, para el cuerpo técnico es tener distintas posiciones, estar disponible en cualquiera de las dos. Las dos las entiendo muy bien. Estoy aquí para ayudar al equipo, para donde se me necesite, en cualquier posición voy a estar y creo que en las dos me puede ir bien.

“Creo que por el esquema del profe es bueno que el jugador conozca una, dos o tres posiciones. Creo que encajaría muy bien, que justo lo podría brindar yo“, explicó el canterano rojiblanco en entrevista para Chivas TV.

Luis Rey quiere aprender todo lo que pueda de Gabriel Milito

“Gabriel Milito fue un gran jugador y creo que ayuda mucho que el técnico sea de la posición del jugador y trato de aprender mucho cada vez que él está hablando, explicando sobre la posición. Trato de poner mucha atención. Uno quiere ser un jugador de alto nivel y él estuvo en el alto nivel.

“Sus ideas son muy claras, dentro de la cancha y entrenamientos no hace falta que te especifiquen, son muy claras. Fácil entendemos lo que él quiere y lo desarrollamos de buena manera“, concluyó.