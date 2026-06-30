El exdelantero de las Chivas comparó a los 2 jugadores más importantes del siglo XXI e hizo una analogía con héroes de historietas.

La comparación que ha durado más de 15 años continúa entre definir cuál es mejor futbolista, si Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, por lo que Chicharito Hernández decidió emitir su opinión, comparando a ambos futbolistas con dos de los superhéroes más famosos del planeta.

Javier Hernández definió las virtudes y talentos tanto del argentino como del portugués, en donde el exdelantero de las Chivas aseguró que Lionel Messi es comparable con Superman por sus talentos y cualidades natas, mientras que Cristiano Ronaldo sería como Batman, debido a que a través de esfuerzo, se codeó con los mejores.

“Messi es la representación del talento puro. Verlo jugar parece natural, como si las leyes de la física no aplicaran para él. Hace que lo imposible se vea sencillo (…) Es un talento que nunca había existido en la historia. Messi representa el sueño de nacer con un regalo extraordinario.

“Cristiano Ronaldo representa otra historia, la historia de quien se construyó, del que convirtió la disciplina en su mayor talento. Del que cambió de país, de liga, de idioma, de sistema de juego y siguió siendo de élite.

“Por eso siempre he dicho que Messi es Superman y Cristiano Ronaldo es Batman. Superman nació con poderes, Batman no. Batman tuvo que construirse a sí mismo, con disciplina, valentía y coraje hasta convertirse en extraordinario”, explicó el Chicharito en su cuenta de Instagram.

¿Chicharito se identifica más con Lionel Messi o con Cristiano Ronaldo?

“Mientras uno transmite calma, el otro transmite hambre. Mientras uno deja que el juego llegue a él, el otro sale a conquistarlo desde el primer minuto.

“Y por eso millones nos identificamos con Cristiano Ronaldo, porque muchos no nacimos siendo los mejores, tuvimos que trabajar el doble poder lograr nuestros sueños“, aseguró el exdelantero de las Chivas.