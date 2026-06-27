Se revelaron algunos aspectos que se plasmaron en el contrato del Guti para permitirle marcharse a los Diablos Rojos y con ello, terminar su ciclo en el Guadalajara.

A falta de hacerse oficial, todo parece indicar que Érick Gutiérrez por fin retomará su carrera futbolística y lo hará en el Toluca de cara al Apertura 2026, en donde la directiva escarlata habría llegado a grandes acuerdos con la gente de Chivas.

Después de que se cayera su traspaso a Santos Laguna, el Guti priorizó el probar fortuna en la escuadra de los Diablos Rojos, en donde las negociaciones no habrían sido tan complicadas, ya que ambas partes se habrían visto beneficiadas.

Según el especialista en mercado de fichajes, César Luis Merlo, el Guadalajara y el Toluca acordaron el préstamo por un año, pero no hay opción de compra, debido a que en dicho lapso terminaba el vínculo del mediocampista con el Rebaño, es decir, cuando concluya su préstamo, será jugador libre.

Sin embargo, para buena fortuna del chiverío, el conjunto mexiquense habría aceptado el absorber todo el salario del Guti, por lo que el conjunto tapatío se habría librado al fin de ese golpe a la nómina.

“Ya está completamente cerrado: Érick Gutiérrez se va a jugar al Toluca a préstamo por un año sin opción de compra. A Gutiérrez le quedaba un año en el Rebaño, quiere decir que terminando el préstamo, es que si Toluca decide comprarlo será un tema entre Toluca y Gutiérrez, pero no le significará un ingreso a Chivas.

“¿Quién se hace cargo del salario? Toluca se hace cargo de la totalidad del salario del jugador”, explicó en un video con Futboltuber.

Érick Gutiérrez pensó en el retiro

El mediocampista admitió que la tristeza por no poder jugar fue tan grande que hasta pensó en retirarse como profesional.

“Me fui con el Tapatío, porque estoy muy agradecido porque me devolvieron las ganas de jugar futbol, porque fueron meses muy difíciles en donde ya no quería jugar. Le había comentado a mi esposa que ya me quería retirar, ya no quería. Muchas cosas pasan por la cabeza“, declaró el Guti en palabras para el reportero Jesús Hernández.