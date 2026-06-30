La cuenta oficial del Guadalajara le puso punto final a los dimes y diretes contra los ecuatorianos tras el triunfo del Tricolor.

El partido entre México y Ecuador como parte de los Dieciseisavos de Final de la Copa del Mundo 2026 estuvo llena de estrés y presión por el ambiente que se generó fuera del campo entre ambas selecciones, en donde iniciaron dimes y diretes en las horas recientes.

Debido a una serie de comentarios en redes sociales de parte de periodistas sudamericanos, la afición mexicana decidió darles una serenata una noche previa al duelo contra el Tricolor, causando el enojo de los directivos del conjunto ecuatoriano.

Como señal de indiferencia al actuar de los mexicanos, se posteó un emoji de durmiendo, por lo que tras la victoria mexicana en el Mundial, la cuenta oficial de Chivas les dedicó un mensaje con la frase: “Buenas noches” y el mismo emoji durmiendo.

¿Por qué se calentó el México vs. Ecuador?

En días recientes, reporteros del país sudamericanos insinuaron que preferían jugar contra Inglaterra que contra México debido a que podían presentarse “cositas” que favorecerían al Tricolor.

Posteriormente, otro periodista de Ecuador recriminó abiertamente a la Federación Mexicana de Futbol que no les vendieran boletos, acusando de una conducta desleal de los mexicanos, cuando en realidad es la FIFA quien distribuye las entradas.

La respuesta de la afición del Tricolor fue la de organizarse y realizar una serenata fuera del hotel de concentración de los ecuatorianos para no dejarlos dormir, por lo que los sudamericanos se quejaron ante los organizadores a través de un comunicado.

¿Cuál fue el resultado del México vs. Ecuador?

La Selección Mexicana dio un golpe de autoridad al conseguir su cuarto triunfo en fila y sin encajar ni un gol tras derrotar a Ecuador en la cancha del Estadio Azteca, en donde Raúl Rangel y Roberto Alvarado dieron un gran partido con el Tricolor.