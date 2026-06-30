El Tricolor ha sellado su pase a la siguiente fase de la Copa del Mundo, por lo que la FIFA ya tiene la fecha definida.

La Selección Mexicana sigue demostrando un nivel poderoso en la Copa del Mundo 2026, por lo que ha eliminado a Ecuador en la instancia de Dieciseisavos de Final y sellaron su boleto para los Octavos de Final.

Después de la emocionante victoria sobre la escuadra sudamericana en la cancha del Estadio Azteca, el Tricolor deberá cambiar rápidamente la página para enfocarse en la siguiente etapa en donde se enfrentará al ganador de la serie entre Inglaterra y el Congo.

Según el calendario de la Copa del Mundo, la Selección Mexicana volverá a jugar el próximo domingo 5 de julio en punto de las 18 horas, tiempo del centro de México en la cancha del Estadio Azteca.

¿Cuándo se definirá el rival de México en los Octavos de Final del Mundial?

El duelo entre Inglaterra contra la Republica Congo se disputará este miércoles en la cancha del Estadio de Atlanta, duelo que está programado para disputarse en punto de las 10 horas, tiempo del centro de México.