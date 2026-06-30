El futbolista de Chivas encontró a Julián Quiñones con un pase preciso al espacio y participó directamente en el gol que adelantó a México frente a Ecuador.

Roberto Alvarado sigue demostrando la importancia que tiene para la Selección Mexicana en el Mundial 2026. El Piojo participó de manera directa en el primer gol de México frente a Ecuador por los Dieciseistavos de Final. El futbolista de Chivas fue una de las piezas más influyentes del Tri durante los primeros minutos y encontró el premio con una asistencia de gran calidad para Julián Quiñones.

Desde el arranque, México mostró una versión muy dinámica en la mitad de la cancha. Luis Romo, Erik Lira, Gilberto Mora y el propio Alvarado lograron imponerse en la circulación y encontraron espacios constantemente entre las líneas ecuatorianas, permitiendo que el equipo de Javier Aguirre dominara el desarrollo del encuentro.

La jugada del 1-0 nació precisamente de una de esas intervenciones del Piojo. Tras recibir entre líneas, el atacante rojiblanco levantó la cabeza y detectó el adelantamiento de la defensa ecuatoriana. Con una gran lectura de juego, filtró un pase preciso al espacio para Julián Quiñones, rompiendo por completo la estructura defensiva rival.

A partir de allí, el delantero hizo el resto. Quiñones controló en carrera, condujo con potencia hacia el área y definió con gran calidad para vencer al guardameta ecuatoriano. Sin embargo, la acción tuvo mucho mérito de Alvarado, cuya aparición entre líneas y rápida resolución resultaron determinantes para abrir el marcador.

Roberto Alvarado llegó a tres asistencias en el Mundial

El Piojo Alvarado llegó así a su tercera asistencia en el Mundial. La primera fue en el debut frente a Sudáfrica, para Raúl Jiménez, con un centro a la cabeza. La segunda para Álvaro Fidalgo en la goleada a República Checa. Y por último, esta vez puso a correr a Julián Quiñones para la apertura del marcador contra Ecuador.