El arquero de Chivas evitó una clara ocasión de gol de Ecuador, aunque el árbitro no advirtió el desvío y señaló saque de arco en lugar de tiro de esquina.

Raúl Rangel volvió a responder cuando la Selección Mexicana más lo necesitaba. Aunque la acción pasó prácticamente desapercibida durante la transmisión y tampoco fue advertida por el cuerpo arbitral, el guardameta de Chivas protagonizó una intervención clave en los primeros minutos del duelo frente a Ecuador por los Octavos de Final de la Copa del Mundo 2026.

La jugada nació a partir de una buena incursión de John Yeboah por el sector ofensivo ecuatoriano. El atacante logró filtrarse dentro del área y encontró el espacio suficiente para sacar un remate peligroso que llevaba dirección de gol, obligando a intervenir al arquero mexicano.

Fue entonces cuando apareció el Tala. Con una rápida reacción, Rangel alcanzó a desviar el disparo y evitó lo que pudo haber significado la apertura del marcador para Ecuador. Sin embargo, la acción pasó inadvertida para el árbitro principal, quien interpretó que el balón se había marchado por línea de fondo sin contacto del portero y señaló saque de arco para México.

Las repeticiones televisivas dejaron en evidencia que la decisión fue incorrecta. En las distintas tomas se aprecia claramente cómo el guardameta rojiblanco logra rozar la pelota, por lo que la reanudación debió haber sido mediante tiro de esquina para el conjunto sudamericano.

Tala Rangel cumple en el Mundial 2026

Más allá del error arbitral, la acción volvió a poner de manifiesto la seguridad que ha transmitido Rangel durante su participación en el Mundial. Aunque no ha sido exigido en exceso durante el encuentro, cuando Ecuador logró generar peligro el arquero de Chivas respondió con una atajada que pudo haber cambiado el desarrollo del partido.