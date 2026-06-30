La Liga MX dio a conocer a los nominados al Balón de Oro de la temporada 2025-26 y Chivas volvió a hacerse presente en una de las categorías más llamativas. Santiago Sandoval y Brian Gutiérrez fueron incluidos entre los candidatos al premio de Novato del Año, un reconocimiento que la campaña anterior quedó en manos de Hugo Camberos, quien se impuso a Gilberto Mora y confirmó el buen momento que atraviesan las Fuerzas Básicas rojiblancas.

La nominación de Sandoval tiene un significado especial. El atacante fue una de las grandes sorpresas durante los primeros meses del ciclo de Gabriel Milito, quien no dudó en brindarle oportunidades desde el arranque de su gestión. Aunque posteriormente perdió protagonismo dentro de la rotación, reapareció en el momento más importante del torneo y terminó siendo decisivo en la Liguilla. Sus dos goles frente a Tigres UANL fueron fundamentales para que Chivas consiguiera la clasificación y consolidaron una temporada que lo colocó entre los jóvenes más prometedores del futbol mexicano.

Por su parte, Brian Gutiérrez protagonizó una irrupción meteórica. Apenas seis meses después de su aparición en el primer equipo, el mediocampista ofensivo ya había logrado llamar la atención de Javier Aguirre, quien lo incluyó en la lista de la Selección Mexicana para disputar la Copa del Mundo 2026. Aunque alternó titularidades y suplencias durante su primer semestre como profesional, mostró personalidad, capacidad para jugar entre líneas y una madurez poco habitual para su edad, argumentos que hoy lo tienen compitiendo por el premio al mejor novato.

La presencia de ambos futbolistas vuelve a poner en valor el trabajo formativo de Chivas. Después de que Hugo Camberos conquistara este mismo reconocimiento la temporada pasada, el Guadalajara se quedará con el Novato del Año por segunda campaña consecutiva. En una Liga donde cada vez es más difícil consolidar jóvenes mexicanos, el club rojiblanco continúa encontrando respuestas en su cantera y generando futbolistas capaces de competir rápidamente al máximo nivel.

Las otras nominaciones de Chivas en la Liga MX 2025/26

Además de dicha nominación, Chivas también cuenta con representación en otros apartados del Balón de Oro. Armando González fue nominado a Delantero del Año, Bryan González compite como Defensa Lateral del Año, Kevin Castañeda aparece entre los candidatos a Medio Ofensivo del Año por su desempeño con Tijuana y Gabriel Milito buscará el reconocimiento como Director Técnico del Año, donde competirá con Antonio Mohamed. A ellos se suman Ricardo Marín y Efraín Álvarez, nominados al Mejor Gol de la Temporada, en una muestra más del protagonismo que tuvo la institución rojiblanca a lo largo del ciclo 2025-26.