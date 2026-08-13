Santiago Sandoval fue una de las grandes estrellas de Chivas. Tras anotarle a Seattle Sounders, el canterano dejó un mensaje a la afición.

Ayer, Chivas le dio una enorme alegría a la afición que se encontraba en Estados Unidos debido a que superó por 2-1 a Seattle Sounders por la Leagues Cup. Tras el partido, Santiago Sandoval le dejó un mensaje a la afición rojiblanca al señalar que es increíble el gran apoyo que había en las calles de Seattle.

No quedan dudas de que ayer el Rebaño Sagrado llevó adelante una verdadera fiesta debido a que llevó un enorme partido para dar vuelta la historia ante su gente. Es cierto que enfrente el rival había puesto a los suplentes, pero era necesario que el Guadalajara se lleve una victoria para calmar las aguas por no obtener resultados.

Una de las figuras de Chivas ante Seattle por la Leagues Cup 2026 fue Santiago Sandoval, quien reapareció con el Guadalajara tras su enorme Premundial Sub-20 con la Selección Mexicana. El canterano de 19 años anotó un golazo de palomita para darle la victoria a los dirigidos por Gabriel Milito.

Tras el encuentro, el atacante dejó un emotivo mensaje a la afición que los acompañó en Estados Unidos. “Mi compañeros saben que es mi primera vez acá en Estados Unidos. No sabía lo que era vivir esto. No puede ser que hasta acá todo sea rojiblanco, no puede ser que todo sea chivahermano. Es algo increíble que de verdad sorprende y mucho. Muchas gracias por el apoyo”, expresó en los micrófonos de Apple TV.

Por otro lado, en redes sociales, el hijo del Negro Sandoval, exjugador del Rebaño Sagrado y América, se mostró feliz por volver a vestir playera rojiblanca. “Feliz de estar de vuelta con mis Chivas”, escribió el canterano en Instagram. Sin duda, un refuerzo que Gabriel Milito esperaba para su equipo.

Fernando Cevallos no entiende cómo Sandoval no fue titular

El reconocido periodista de Fox Sports señaló que no comprende cómo Santiago Sandoval y Hugo Camberos no fueron de arranque. “Yo más que lo de la Hormiga, no entendí por qué Camberos y Sandoval no fueron titulares en el día de hoy. Además, Camberos entra y él cambia la cara al equipo, empezó a intentar a buscar cosas diferentes y después Sandoval entra y la primera pelota que toca la mete. Se ve que vienen en otro ritmo, traen otra dinámica después del Premundial”, expresó Fernando Cevallos.