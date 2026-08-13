Chivas consiguió un triunfo la noche de este miércoles ante Seattle Sounders, cerrando su participación en la Leagues Cup 2026 con la frente en alto, pero a un precio muy alto. Bryan González tuvo que abandonar el terreno de juego apenas al minuto 23, después de sufrir una lesión que, a falta de conocer el diagnóstico oficial, parece ser de gravedad y podría mantenerlo fuera de las canchas durante varias semanas.

Sin embargo, el caso del Cotorro no es el único problema físico que Chivas ha tenido durante su participación en la Leagues Cup. Aunque lamentablemente parece ser la lesión más grave que existe actualmente en el plantel rojiblanco, los pocos días de descanso entre partidos, los constantes viajes, la adaptación a las condiciones de cada ciudad y hasta el pasto sintético de algunos estadios terminaron pasando factura al equipo.

Omar Govea, José Castillo y Daniel Aguirre también sufrieron molestias físicas durante la participación de Chivas en la Leagues Cup, al grado de quedar descartados para el partido contra Seattle Sounders. Esto resulta todavía más llamativo si se considera que el Guadalajara ya no se jugaba nada en dicho encuentro, por lo que ahora la prioridad será recuperar a todos estos jugadores y esperar que puedan llegar al 100% para enfrentar a Santos Laguna este domingo.

Esta situación no hace más que aumentar el rechazo de una parte importante de la afición rojiblanca hacia la Leagues Cup, un torneo que muchos consideran injusto para los equipos mexicanos. Además de interrumpir el calendario de la Liga MX, la competencia obliga a los clubes a disputar tres partidos en prácticamente una semana, con largos desplazamientos y poco tiempo de recuperación, generando un desgaste físico que puede terminar provocando situaciones como la que ahora vive el Guadalajara.

Por ahora, solo queda esperar a los próximos días para conocer el verdadero estado físico de los jugadores de Chivas y determinar cuánto tiempo estarán fuera, pues, si algo positivo dejó el triunfo contra Seattle Sounders es que permitió al Guadalajara quitarse parte de la presión provocada por la falta de victorias y goles, por lo que el equipo regresará a la Liga MX con mayor confianza y con la intención de recuperar definitivamente su mejor versión futbolística.

Chivas no es el único equipo afectado por las lesiones durante la Leagues Cup

El impacto negativo de la Leagues Cup tampoco se limita al Guadalajara, pues otros equipos de la Liga MX han sufrido bajas importantes durante su participación en el torneo. Santos, Pumas, Cruz Azul y Tigres también han tenido jugadores lesionados, con algunos casos especialmente preocupantes. Sebastián Córdova sufrió una ruptura de ligamento cruzado que lo dejará fuera el resto del semestre, mientras que Lucas Di Yorio sufrió una fractura tras una fuerte falta y tendrá que permanecer aproximadamente tres meses alejado de las canchas, evidenciando el alto costo que la competencia puede tener para los clubes mexicanos.