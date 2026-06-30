El veloz extremo canadiense atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y llegará a la Leagues Cup como una de las figuras de Los Angeles FC.

Mientras gran parte de la atención de los aficionados de Chivas está puesta en la Copa del Mundo 2026, el torneo también permite descubrir algunos nombres que próximamente se cruzarán en el camino del Guadalajara. Uno de ellos es Jacob Shaffelburg, extremo de la Selección de Canadá que disputó los cuatro partidos del certamen y que será rival rojiblanco en la próxima edición de la Leagues Cup.

El conjunto tapatío abrirá su participación en el certamen frente a Los Angeles FC el próximo 5 de agosto, en un duelo que podría tener enfrente a uno de los futbolistas más peligrosos del combinado canadiense. Shaffelburg llegó recientemente al club angelino tras destacar en la MLS con Nashville y consolidarse como una pieza habitual dentro de la selección dirigida por Jesse Marsch.

Shabbelburg colaboró con una asistencia en la Copa del Mundo 2026, en el 6-0 frente a Canadá (Getty Images)

Durante la Copa del Mundo, el atacante participó en todos los encuentros de Canadá, aunque siempre ingresando desde la banca. Habitualmente se desempeña como extremo izquierdo, aunque también puede actuar por la banda derecha o como segundo atacante, aprovechando su aceleración para castigar a defensas adelantadas. El canadiense destaca gracias a su velocidad y capacidad para atacar espacios.

A sus 26 años, Shaffelburg atraviesa un buen momento de su carrera. Formado en Toronto FC, encontró continuidad y protagonismo en Nashville antes de dar el salto a Los Angeles FC, donde buscará convertirse en una de las figuras del proyecto. Su explosividad y verticalidad lo han convertido en un futbolista muy valorado tanto en la MLS como en la selección canadiense.

El calendario de Chivas en la Leagues Cup 2026