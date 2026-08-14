El entrenador de los Guerreros demostró su felicidad por conseguir su primer triunfo del semestre en la Leagues Cup, pero ya tiene su mente puesta en el Guadalajara.

La Leagues Cup ha quedado en el pasado, por lo que Chivas debe de enfocar el cien por ciento de su atención en su regreso a la actividad en el Apertura 2026 cuando se mida a Santos Laguna en la jornada 4 de la Liga MX, en un partido en el que es necesario ganar para sacudirse las críticas.

El Guadalajara quedó eliminado de la competencia contra los clubes de la MLS, por lo que ha sido blanco de críticas por parte de aficionados y especialistas; sin embargo, futbolísticamente sigue demostrando un dominio absoluto de partido, por lo que sigue siendo un rival difícil en el futbol mexicano.

Es por eso que el entrenador de Santos, Renato Paiva, dirigió unas palabras sobre el partido que tendría contra el chiverío en cuanto consiguió su primera victoria en el banquillo Albiverde contra el Philadelphia, asegurando que el duelo contra los tapatíos será “muy, muy difícil”.

“Esa mochila baja, pero no sale porque esto es de partido tras partido y hay que ganar. Creer en esto, confirmar el resultado, pero el domingo ya hay otro partido muy, muy difícil“, declaró el entrenador de la escuadra de los Guerreros tras la victoria sobre el Philadelphia Union.

Últimos 10 antecedentes de Chivas contra Santos Laguna

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Santos Laguna?

El siguiente partido del Guadalajara dentro del Apertura 2026 se llevará a cabo el próximo domingo 16 de agosto en la cancha del Estadio Corona, partido que está pactado a arrancar en punto de las 19:10 horas, tiempo del centro de México.