El canterano recordó cómo el plantel no quería al Pelado como DT y hasta abogaron por la restitución del Chepo de la Torre, en donde el sudamericano tuvo una peculiar charla con el equipo.

Han pasado más de 8 años desde que Matías Almeyda dejó el banquillo de Chivas; sin embargo, no ha habido ni una sola persona que no hable maravillas del entrenador argentino, en donde Eduardo López recordó el despido de José Manuel de la Torre y cómo el plantel del Rebaño no quería al argentino como su entrenador.

La Chofis recordó sus comienzos en el balompié, en donde reveló que tras la destitución del Chepo, el plantel se unió para hablar directamente con Jorge Vergara para que frenara su salida y lo mantuviera en el redil, en donde el propietario del Guadalajara no dio su brazo a torcer pese a los deseos de los futbolistas.

“Cuando Matías llegó, en su presentación, me acuerdo que nadie lo aceptó. Antes de él estaba el Chepo, pero con Chepo jugaban muchos de los grandes, Chepo no jugaba tanto con chavos. A Chepo lo echan y los más grandes, me acuerdo que fuimos a hablar con Jorge Vergara.

“Nos hicieron a todos ir: ‘vamos con Vergara a una comida para que no lo corra al Chepo’. A los grandes les convenía porque eran los que jugaban. Vergara fue claro: ‘ya tengo nuevo entrenador y ya se va a presentar'”, recordó el exjugador del Rebaño en el podcast Los Rookies.

La presentación de Matías Almeyda con los jugadores de Chivas

“Me acuerdo que llega Matías, argentino y piensas lo peor. Yo creo que, y con todo respeto a los otros entrenadores, pero creo que es de los mejores entrenadores que hay en México porque aparte del buen entrenador que es, (también lo es) como persona. Matías fue jugador y es una persona muy leal, porque hay muchos entrenadores que son doble cara.

“Matías llega y nos dice: ‘yo sé que no me quieren. Yo sé que no confían en mí (…) Pero yo voy a hacer que crean en mí’. Y una putiza nos puso luego luego en el primer día“, concluyó la Chofis.

¿Cómo le fue a Matías Almeyda como DT de Chivas?

El argentino llegó y de inmediato comenzó a ganar trofeos como la Copa MX en el Apertura 2015, unas semanas después de haber asumido el cargo; sin embargo, fue hasta su cuarto torneo con el Guadalajara cuando logró levantar el trofeo de campeón de la Liga MX, en el Clausura 2017.