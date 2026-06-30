Chivas se alista para enfrentar a Correcaminos en duelo de preparación para el Apertura 2026. A días para el amistoso confirman por qué se retrasa el estreno de Nike con el Guadalajara.

Este martes 30 de junio, Chivas y Puma darán por finalizado su contrato comercial para abrir paso a la esperada alianza con la firma norteamericana Nike. En medio de este contexto, Futboltuber reveló que el próximo viernes el Guadalajara sí utilizará un jersey de entrenamiento de la marca estadounidense frente a Correcaminos, mientras que su playera oficial de juego debutará más adelante.

Sin dudas, la llegada de la nueva piel ilusiona a toda la afición debido a que se esperaba un cambio de patrocinador para refrescar la identidad del club. A su vez, el arribo de la marca de la palomita genera una profunda nostalgia entre los chivahermanos, porque con esa playera rojiblanca se logró el histórico campeonato de la institución en el Torneo Verano 1997.

En las próximas horas, Chivas hará oficial la llegada de Nike a Verde Valle para que lo vista de cara al Apertura 2026. Sin embargo, revelaron que la camiseta estelar diseñada para el siguiente certamen no se estrenará el próximo viernes, cuando el Guadalajara dispute su primer partido amistoso contra Correcaminos.

Nike vestirá a Chivas la próxima temporada.

“Hay una realidad con esto compas, sí puede venir ya el anuncio oficial pero se tiene previsto que el Guadalajara utilice una playera de entrenamiento, una playera Nike, pero no la de juego. (…) Chivas estará usando su playera de juego Nike hasta el 18 de julio cuando enfrente a los Diablos Rojos del Toluca en la jornada número uno en el Estadio Akron”, reveló Futboltuber en su canal de YouTube.

¿A qué hora se juega Chivas vs. Correcaminos?

El partido entre Chivas y Correcaminos se llevará adelante el próximo viernes, en el Estadio Marte R. Gómez de Ciudad Victoria, Tamaulipas, a las 20:00 horas del Centro de México. De momento, el encuentro de preparación no tiene transmisión confirmada por televisión. En Rebaño Pasión te traeremos todas las acciones del compromiso de forma inmediata.