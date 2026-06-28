Conoce todos los detalles para ver el primer amistoso del Guadalajara ante Correcaminos de cara al Apertura 2026.

El próximo viernes Chivas tendrá su primer amistoso de preparación para el Apertura 2026 de la Liga MX cuando enfrente a Correcaminos. Por esta razón, repasa cuándo, dónde y a qué hora ver EN VIVO y EN DIRECTO el primer encuentro de preparación que llevará adelante el equipo de Gabriel Milito.

El Guadalajara volvió a dar de qué hablar en el mercado de pases debido a que fue por dos fichajes que muchos deseaban ver en sus plantillas. Jordan Carrillo y Kevin Castañeda llegaron al Rebaño Sagrado y sufrieron su primera pretemporada de la mano de Gabriel Milito.

La gran pregunta que surge es cuál va a ser la alineación del técnico argentino para la primera fecha cuando enfrente a Toluca en el Apertura 2026. Especialmente por los refuerzos que llegaron y las altas que podría llegar a tener con los 5 jugadores que van a regresar luego de que haya participado con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026.

¿Cuándo y dónde se jugará el Chivas vs. Correcaminos por el amistoso de preparación del Apertura 2026?

El encuentro entre Chivas y Correcaminos se llevará a cabo el próximo viernes 3 de julio en el Estadio Marte R. Gómez de Ciudad Victoria, Tamaulipas. El encuentro está pactado para que comience a las 20:00 del Centro de México.

¿Cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO Chivas vs. Correcaminos?

El amistoso entre Chivas y Correcaminos de momento no tiene transmisión confirmada para el próximo viernes. Sin embargo, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda con el Guadalajara en el Estadio Marte R. Gómez.