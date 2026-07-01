Surgió una nueva toma donde se demuestra el talento y calidad del portero de las Chivas que resguarda al Tricolor.

Raúl Rangel se sacudió todas las dudas que existían a su alrededor de cara a la Copa del Mundo 2026, en donde se ha consolidado como el portero del presente y del futuro de México con sus actuaciones, en donde volvió a ser clave frente a Ecuador.

El Tala ha tenido algunas intervenciones cruciales en toda la competencia para salvar al Tricolor y con ello, mantener el cero en la portería nacional tras cuatro compromisos en el Mundial 2026, en donde el juego contra los sudamericanos no fue la excepción y realizó dos atajadas monumentales.

El portero de las Chivas se ganó los aplausos del público después de una intervención espectacular y precisa en la que se tuvo que lanzar para evitar un gol al ángulo tras un disparo de John Yeboah, quien terminó frustrado por la grandiosa intervención del portero del Guadalajara.

La otra toma del atajadón del Tala Rangel

Sin embargo, en las horas recientes surgió otra toma de la atajada que hizo a segundo poste que hace que luzca más espectacular su intervención bajo los tres postes de la Selección Mexicana.

El primer atajadón del Tala Rangel en el México vs. Ecuador

Durante el primer tiempo del partido contra Ecuador, el Tala tuvo una intervención en una jugada en la que John Yeboah hizo un túnel, se metió al área mexicana y sacó un zurdazo rumbo al ángulo, pero el cancerbero reaccionó a tiempo y desvió la redonda para mandarla fuera de su portería con la punta de sus dedos.

Atajadón contra Corea del Sur

En la fase de grupos, el portero de las Chivas hizo gala de sus cualidades bajo los tres postes en la recta final del partido frente a Corea del Sur, en donde tuvo dos intervenciones en pocos segundos, evitando el gol del empate del conjunto asiático.