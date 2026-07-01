La primera etapa del Guadalajara con la marca de la palomita solamente duró unos meses y aquí te explicamos la causa de la ruptura hace caso 30 años.

Chivas hizo oficial que a partir de este 1 de julio de 2026, la marca Nike será la encargada de confeccionar sus indumentarias por los próximos torneos, por segunda ocasión en la historia, aunque la primera vez la relación solamente duró unos meses.

En un video compartido en agosto del 2018 por la Asociación de Coleccionistas de Jerseys del Guadalajara, el propio Ramón Ramírez fue el encargado de explicar cómo se suscitaron las diferencias entre el Rebaño con la marca de la palomita que terminó rompiendo la relación, abriéndole paso a Atlética.

“Nike quería que esto fuera del mismo color (publicidad de cerveza Sol en la espalda alta del jersey), pero la primera que salió, esta publicidad de Sol era con el color y no le gustó a la gente de Sol. Entonces la gente de Nike, argumentaba que la camisa perdía el modelo, el diseño, la originalidad. Esa fue la primera pauta.

“Después, fue el patrocinio, que nos pegaron uno aquí de Mexicana, que está pegada y tampoco le gustó a la gente de Nike: ‘si no modificas esas cosas, no le seguimos’ (…) Ahí es cuando llegó Atlética“, explicó el exjugador del Guadalajara.

¿Cuándo estrenará Chivas su nuevo jersey Nike?

La directiva del Guadalajara ha dado a conocer que la playera de juego que confeccionó la marca de la palomita será utilizada por primera ocasión en el duelo de la jornada 1 contra el Toluca, compromiso que está pactado a disputarse el sábado 18 de julio en la cancha del Estadio Akron.