Chivas inició oficialmente este miércoles una nueva etapa de su historia al anunciar el comienzo de su alianza con Nike, marca que será la encargada de vestir al Guadalajara durante los próximos ocho años. Aunque el club todavía no ha revelado el esperado uniforme de juego para el Apertura 2026, sí aprovechó la jornada para mostrar por primera vez algunas de las prendas que utilizará el plantel.

A través de sus redes sociales, el Rebaño Sagrado compartió imágenes del entrenamiento haciendo énfasis en la nueva indumentaria de Nike. Por ahora, los aficionados pudieron conocer una chamarra y la playera de entrenamiento, ambas en color blanco con detalles rojos en los hombros y las mangas, un diseño que recibió una respuesta muy positiva entre la afición rojiblanca desde los primeros minutos de su publicación.

Todo apunta a que esa será precisamente la ropa que Chivas utilizará este viernes frente a Correcaminos. El club ya confirmó que el nuevo jersey de juego no será estrenado durante el amistoso de pretemporada, por lo que la presentación oficial de la camiseta quedó reservada para el debut del Guadalajara en el Apertura 2026, programado para el próximo 18 de julio.

Por ahora, la atención del futbol mundial continúa centrada en la Copa del Mundo, situación que también habría influido en la estrategia de presentación de Nike y Chivas. Aun así, los primeros detalles de esta nueva colaboración ya comenzaron a aparecer y la respuesta de los aficionados ha sido bastante positiva, aumentando todavía más la expectativa por conocer la colección completa del Rebaño Sagrado.

En el jersey de entrenamiento podemos ver algunas pistas del uniforme del Guadalajara

Las nuevas playeras de entrenamiento también dejaron ver algunos detalles que podrían mantenerse en el uniforme oficial de Chivas para el Apertura 2026. En el frente continúa apareciendo el patrocinio de Amazon Prime, mientras que el logotipo de MG ahora está ubicado en la manga derecha, un cambio que podría adelantarnos parte de la distribución de los patrocinadores que tendrá el nuevo jersey rojiblanco.