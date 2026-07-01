Chivas cerró oficialmente su etapa con Puma el pasado 30 de junio y, apenas unas horas después, dio inicio a una nueva era al anunciar a Nike como su proveedor de indumentaria deportiva. Sin embargo, la afición rojiblanca todavía tendrá que esperar para conocer el nuevo uniforme, ya que el club confirmó que será hasta el próximo 18 de julio, durante el debut en el Apertura 2026, cuando se estrene el esperado jersey.

Curiosamente, mientras Chivas le daba la bienvenida a Nike, Puma centró su atención en otro de sus nuevos proyectos en la Liga MX. La marca alemana anunció su regreso con Pumas mediante un video en el que aparecen imágenes del felino recorriendo Ciudad Universitaria, acompañadas por recuerdos de los uniformes que el club universitario utilizó durante su anterior etapa con la firma deportiva.

El contraste entre ambas presentaciones llamó la atención de muchos aficionados. Mientras Puma realizó una campaña dedicada a su nuevo socio, la cuenta oficial de Nike Football, la misma que Chivas etiquetó en su anuncio, no ha publicado hasta ahora ningún contenido relacionado con el Guadalajara, manteniendo sus publicaciones enfocadas únicamente en las selecciones y futbolistas que participan en el Mundial 2026.

Las comparaciones también surgieron con el reciente acuerdo entre Adidas y América. Cuando la marca alemana comenzó su relación con el conjunto rival, desde el primer día organizó eventos de presentación en la Ciudad de México y reveló de inmediato el nuevo uniforme. En cambio, Nike ha optado por una estrategia mucho más reservada con Chivas, pues hasta el momento no ha realizado anuncios adicionales ni ha mostrado la nueva colección rojiblanca.

Chivas jugará su próximo partido de pretemporada con uniforme de entrenamiento

Aunque el Guadalajara ya forma parte oficialmente de Nike, su primer compromiso del semestre no servirá para presentar la nueva indumentaria. Este viernes, Chivas enfrentará a Correcaminos en un partido amistoso utilizando uniforme de entrenamiento, mientras que el esperado debut del nuevo jersey quedó reservado para el encuentro correspondiente a la Jornada 1 del Apertura 2026, el próximo 18 de julio.