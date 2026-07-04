El Rebaño Sagrado lleva a cabo una fuerte reestructuración en su plantilla de cara al próximo torneo, para el que está confirmada la continuidad de Antonio Contreras.

La eliminación en el último torneo provocó movimientos importantes en Chivas Femenil, aunque no cambios en el proyecto deportivo. Antonio Contreras seguirá al frente del equipo y Nelly Simón mantiene la confianza de la directiva, pero el club inició una profunda reestructuración de la plantilla de cara al Apertura 2026. En total, ocho futbolistas dejarán el Guadalajara entre bajas definitivas y préstamos, en una de las renovaciones más importantes de los últimos años.

Kinberly Guzmán

La salida de Kinberly Guzmán marca el final de una etapa para una futbolista formada íntegramente en la Cantera Rojiblanca. La defensora central debutó en 2019 y disputó 131 partidos oficiales con Chivas, además de formar parte del plantel campeón del Clausura 2022. Durante los últimos torneos perdió protagonismo respecto a temporadas anteriores, aunque siguió siendo una alternativa habitual para el cuerpo técnico. Por ahora no se ha confirmado cuál será su próximo equipo.

Kinberly Guzmán fue una de las primeras bajas confirmadas (Imago7)

Casandra Montero

Probablemente sea una de las bajas más sensibles de toda la reestructuración. Montero se marchó tras disputar 177 encuentros con la camiseta rojiblanca, convirtiéndose en una de las futbolistas con más partidos en la historia del club. Además de ser una de las líderes del vestidor, fue pieza importante en la conquista del Clausura 2022. Chivas intentó renovarle el contrato, pero la jugadora decidió buscar nuevos desafíos. Su destino ya está definido: fue anunciada oficialmente como refuerzo de Pumas Femenil.

Casandra Montero fue otra de las bajas confirmadas (Imago7)

Celeste Espino

La arquera también cerró su ciclo en Verde Valle después de siete años en la institución. Celeste disputó 74 partidos con el primer equipo y fue parte del plantel campeón de 2022. Durante las últimas temporadas alternó la titularidad con Blanca Félix y nunca terminó de ganarse la titularidad, aunque sí mantuvo una competencia constante por el puesto. El club buscó extender su vínculo, pero la jugadora optó por continuar su carrera en América.

Celeste Espino cambia de vereda para jugar en América (Imago7)

Joselyn de la Rosa

La mediocampista llegó para el Apertura 2024 y permaneció dos años en la institución. En ese período acumuló 49 partidos y tres goles, siendo una futbolista utilizada con frecuencia por Antonio Contreras como alternativa en la zona media. Sin embargo, nunca logró afianzarse como una titular habitual y finalmente quedó fuera de los planes para la próxima temporada. Todavía no se conoce cuál será su siguiente destino.

Isabela Esquivias

La lateral arribó a Chivas para el Clausura 2025 y disputó 20 encuentros con el Guadalajara. Aunque fue una opción recurrente para rotar la plantilla, nunca logró quedarse con la titularidad. Su salida parece responder principalmente a una decisión deportiva dentro de la renovación del plantel. Para el próximo torneo regresará a León.

Yamile Franco

La experimentada mediocampista fue una de las futbolistas que la dirección deportiva decidió liberar como parte de la reestructuración. Yamile llegó al Guadalajara en 2024 y disputó 73 partidos oficiales, aportando experiencia y liderazgo en una plantilla con muchas jugadoras jóvenes. Aunque mantuvo una participación importante durante gran parte de su etapa rojiblanca, el club optó por no continuar con ella. Para el próximo torneo regresará al Toluca.

Yamile Franco cerró su ciclo como jugadora del Guadalajara (Imago7)

Ivonne González

A diferencia de otros casos, la salida de Ivonne González no es definitiva. La canterana fue enviada a préstamo a Santos Laguna para que pueda sumar más minutos y continuar con su desarrollo. Con apenas 20 años, ya acumula 54 partidos con el primer equipo y experiencia en selecciones juveniles de México. La intención de Chivas es que tenga un rol más protagónico antes de evaluar un posible regreso.

Ivonne González saldrá cedida a Santos Laguna (Imago7)

Amalia López

La mediocampista también continuará vinculada al Guadalajara, pero jugará el Apertura 2026 con Querétaro en calidad de préstamo. Amalia sumó 17 apariciones con el primer equipo rojiblanco, aunque la fuerte competencia en el mediocampo limitó sus oportunidades. Por esa razón, el club decidió buscarle un destino donde pueda tener mayor continuidad y acelerar su crecimiento futbolístico.