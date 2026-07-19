El cumpleaños número 49 deAntonio Contreras estuvo lejos de convertirse en una celebración tranquila para Chivas Femenil. A través de sus redes sociales, el equipo publicó un video en el que las jugadoras sorprendieron al entrenador español cargándolo en el aire mientras coreaban el ya popular “¡Quiere volar!”, en alusión a la tradición que se hizo viral con la afición mexicana durante el Mundial de 2026.

Dicha publicación buscaba mostrar un momento de convivencia dentro del plantel, pero terminó provocando una fuerte respuesta de los aficionados. Lejos de felicitar al estratega español, la mayoría de las reacciones estuvieron marcadas por las críticas hacia su gestión al frente del Rebaño Sagrado Femenil. Los comentarios negativos dominaron la conversación y evidenciaron el descontento de un sector importante de la hinchada.

Entre los mensajes más llamativos se pudo leer: “Qué gracioso, ojalá lo corrieran”, mientras que otro aficionado escribió: “Un asco de entrenador y qué pena que siga siendo después de tantos fracasos”. Las críticas continuaron acumulándose conforme la publicación ganaba interacción, dejando claro que el video estuvo lejos de generar el efecto positivo que esperaban en Verde Valle.

Algunos comentarios incluso fueron más duros contra Antonio Contreras. “Ojalá se les hubiera caído y pegado en la cabeza”, escribió un usuario, mientras otro expresó: “¡Que vueleeeee! Pero de regreso a España el cabrón”. Ese tipo de mensajes se repitieron y reflejaron el malestar de una parte de la afición con el proyecto deportivo que encabeza el entrenador junto con Nelly Simón.

¿Cómo está el vestidor de Chivas Femenil?

Las cosas no atraviesan su mejor momento en Chivas Femenil. Aunque el club ha intentado proyectar una imagen de unidad dentro del vestidor, Bruno Hernández reveló en entrevista con Rebaño Pasión que algunas futbolistas no estarían conformes con el trabajo de Antonio Contreras.

“Yo sé de muy buenas fuentes que las jugadoras no están a gusto con él. Él podrá decir una cosa y las jugadoras terminan diciendo otras. Yo lo que sabía es que el torneo pasado se iba a ir; se terminó quedando este torneo y, hasta donde yo sé, va a continuar con el equipo, pero no sé, o sea, a lo mejor no hay otra opción o no han visto otra opción para que llegue al conjunto de Chivas”, afirmó.