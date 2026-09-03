Chivas tiene la mira puesta en el partido de este sábado ante Atlético de San Luis, un encuentro que, a juzgar por los dos enfrentamientos anteriores bajo el mando de Gabriel Milito, apunta nuevamente a convertirse en una feria de goles y remontadas. Mientras el Guadalajara prepara este compromiso, Armando González ya se estrenó como goleador en Europa con el Olympiacos, provocando la alegría de todo el entorno rojiblanco.

Armando González anotó su primer gol con el Olympiacos en la Copa de Grecia

Armando González ya marcó su primer gol con el Olympiacos y lo hizo apenas en su segundo partido con el conjunto griego. La Hormiga ingresó de inicio en el encuentro ante el AE Larisa de la Copa de Grecia y necesitó solamente 34 minutos como titular para conseguir su primera anotación en el futbol europeo, un momento especial para el delantero mexicano después de su salida del Guadalajara.

La Hormiga se lució además con una asistencia, pero también tuvo una gran falla

El estreno goleador no fue la única aportación de Armando González, pues el delantero mexicano también consiguió registrar una asistencia durante su participación con Olympiacos. Sin embargo, su actuación no fue perfecta, ya que también tuvo una ocasión muy clara que no logró concretar. Aun así, La Hormiga dejó buenas sensaciones en su segundo partido y participó directamente en dos goles, confirmando rápidamente el impacto ofensivo que puede tener con su nuevo equipo.

Carlos Hermosillo envía felicitación a Armando González por su partidazo con el Olympiacos

Carlos Hermosillo no dejó pasar la oportunidad de felicitar a Armando González por su primer gol con Olympiacos. El exdelantero mexicano destacó en redes sociales que La Hormiga solamente necesitó 54 minutos para conseguir su primera anotación con el conjunto griego y celebró que haya llegado en la Copa de Grecia. La felicitación tiene además un significado especial, pues Hermosillo anteriormente le había recomendado trabajar en su mentalidad cuando atravesaba una sequía goleadora en la Liga MX y había desperdiciado algunas ocasiones claras, precisamente en una etapa en la que se cuestionaba su capacidad para definir frente al arco.

Javier Mier descarta más refuerzos para Chivas, pero aclara que el objetivo sigue siendo el título

La salida de Armando González rumbo al futbol griego generó críticas entre una parte de la afición de Chivas, que consideró que la directiva pudo haber tomado una decisión equivocada al desprenderse del delantero. Sin embargo, Javier Mier dejó claro que el objetivo del Guadalajara no cambia: el equipo está obligado a pelear por el campeonato de la Liga MX. El directivo rojiblanco explicó en entrevista con Fox Sports que, pese a la venta de La Hormiga, Chivas no tiene contemplado incorporar a ningún otro jugador durante el presente mercado de verano, por lo que el plantel actual será el encargado de buscar el título.

Daniel Aguirre no ha regresado a jugar porque en Chivas quieren evitar una recaída

Por otra parte, Daniel Aguirre continúa sin regresar a las canchas después de la lesión que sufrió desde la Leagues Cup. De acuerdo con información de José María Garrido, todo apunta a que el mediocampista sufrió una lesión muscular que normalmente requiere entre un mes y mes y medio de recuperación. Aunque Chivas no ha informado públicamente todos los detalles de su estado físico, el cuerpo técnico estaría esperando a que Aguirre se encuentre completamente recuperado antes de volver a utilizarlo, con la intención de evitar una recaída como la que sufrió Luis Romo durante el Clausura 2026.