El presidente del Guadalajara ha demostrado un criterio completamente diferente con sus dos equipos, en donde en el varonil sí escuchó a la afición y con el femenil, no.

Es innegable que Amaury Vergara es uno de los presidentes que más se preocupan por el aspecto humano de cada uno de los equipos que lidera; sin embargo, también ha quedado en manifiesto que el “cuidar el negocio” es su principal motor para la toma de decisiones.

Y no, no vamos a hablar de la polémica interminable de la brecha salarial, sino que vamos a hablar de la poca atención que el directivo le está poniendo a Chivas Femenil, en donde sigue ignorando a la afición que tiene más de un año con un fuerte reclamo guardado.

Hace cinco años, el equipo de Chivas varonil vivía un momento “extraño” en el futbol mexicano, en donde el equipo ganaba y sumaba puntos de manera frecuente bajo la tutela de Víctor Manuel Vucetich; sin embargo, la afición nunca estuvo satisfecha con “las formas”.

El ‘Rey Midas’ venía de llevar al Guadalajara a Semifinales del Clausura 2021 e inclusive, el equipo seguía cosechando puntos de manera recurrente. Inclusive, el último partido que dirigió Vuce al Rebaño fue un triunfo de 1-0 frente al Pachuca en la cancha del Estadio Akron, pero aún así lo despidieron.

¿Por qué lo cesaron? Porque la afición estaba furiosa por el mal rendimiento del equipo. Más allá de las victorias, el hincha del Guadalajara no se sentía representado por ese equipo, por lo que Amaury Vergara tomó la decisión de despedir a Vucetich para “cuidar el negocio”.

Ahora, se vive un ambiente muy similar en torno a Chivas Femenil. En donde mucha gente no se siente bien representado por el equipo que dirige Antonio Contreras y así lo han manifestado en muchas ocasiones los seguidores del Rebaño, pero a diferencia de lo que sucedió con Vuce, aquí Amaury Vergara sigue sin escuchar a la gente.

Chivas Femenil sigue perdiendo partidos contra rivales de jerarquía, muchas jugadoras están con un nivel muy bajo, futbolistas consolidadas han sido cambiadas de posición de manera inexplicable, las fuerzas básicas están abandonadas y hasta se sufre por cumplir con las reglas de menores y aún así, el entrenador español sigue teniendo “las puertas del club”.

Chivas, penúltimo lugar en regla de menores

Chivas, sea varonil, femenil o inclusive una categoría juvenil, debe ser representada con amor, con pasión, con entrega y sobre todo, con orgullo. La afición tiene mucho tiempo que dejó de sentirse representada por la escuadra tapatía en el Circuito Rosa desde hace mucho tiempo.

Amaury: ¿Hasta cuándo vendrá un ultimátum en Chivas Femenil? ¿O es que acaso hay “más paciencia” porque este equipo no mueve los millones de dólares que genera el equipo varonil?

No te olvides de que los aficionados no son solamente “clientes” a los cuales se les puede vender una “ilusión” para poder generar ingresos. Bien lo decía don Jorge Vergara: “tiene que ser futbol primero para que sea negocio”.

Los números de Antonio Contreras en Chivas Femenil