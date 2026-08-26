Las Chivas Femenil de Antonio Contreras no marcan la diferencia y ante Pachuca quedaron expuestas. Tras lo sucedido en el Estadio Hidalgo, Mónica Arredondo expuso al técnico rojiblanco por las decisiones que tomó ante las Tuzas.

Chivas Femenil no termina de marcar la diferencia con Antonio Contreras en la dirección técnica a pesar de que llegaron jugadoras con nivel. Tras una nueva derrota ante Pachuca, Mónica Arredondo, reportera del Guadalajara en Amazon Prime, expuso al técnico español por la tardanza en los cambios y la poca cantidad de minutos que le da a una Adriana Iturbide que le ha resuelto partidos con goles importantes.

La gestión deportiva de Nelly Simón en el Guadalajara es llamativa porque de un día para otro cortó a un Tano Spinelli sin dar explicaciones cuando su equipo jugaba bien. A su vez, le dio una oportunidad a un Joaquín Moreno que pasó vergüenza en la dirección técnica del equipo más grande de México.

La llegada de Antonio Contreras a Chivas Femenil trajo cierta calma, pero pasan los días, las semanas, los meses, los campeonatos y los resultados no rozan lo que se hizo con el técnico argentino. Los cuestionamientos de la prensa especializada y de la afición son claros porque el equipo no puede ante rivales de peso.

Chivas Femenil volvió a perder ante un rival de peso.

El domingo, el Guadalajara perdió ante Pachuca por 3-1, tras abrir el marcador en el primer tiempo con un gol de Alicia Cervantes, en un encuentro en el que decidió apostar al contragolpe. Tras lo vivido en el Estadio Hidalgo, Mónica Arredondo cuestionó y expuso al técnico español por la falta de reacción al momento de realizar los cambios.

“El primer cambio de Chivas, que fue Denise Castro por Jasmine Casárez, fue al 79. 23 minutos después vino la reacción. Los que veíamos el juego se nos hizo una eternidad, se nos hizo que Chivas no estaba relacionado por ningún lado y, efectivamente, se veían cansadas. Sentíamos que los que veíamos el juego que los cambios podrían haber llegado mucho antes”, comentó la reportera en Fox Sports en referencia al 2-1 de Chiwendu.

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A su vez, criticó la poca cantidad de minutos que le da a Adriana Iturbide. “La última modificación fue la salida de Licha por Adriana Iturbide. Una jugadora, Adriana Iturbide, que te ha resuelto partidos, sí, ingresando de cambio, pero regále un poquito más. No la metas al 87. Métela al 80 si quieres y que con el agregado tenga 15 minutos en el partido. Te ha funcionado, pero si la metes faltando tres, más el agregado. Y contra quién”, analizó.

Por último, la periodista de Fox Sports expuso que no es la primera vez que deja ir un resultado por tirar el equipo atrás. “Además, si le sumas que Chivas tenía la victoria de ida de la Liguilla anterior que era la última vez que se vieron las caras y todavía permitiste un gol en el segundo tiempo, y está bien que tenías la ventaja para la vuelta, y en el de vuelta te encerraste tanto, le cediste por completo la iniciativa a Pachuca. Se empieza a cuestionar en el acumulado esto, esto y esto”, cerró Mónica Arredondo.