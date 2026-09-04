El Guadalajara se instaló, momentáneamente, entre los mejores clubes del semestre tras el triunfo sobre las rojinegras,.

Chivas Femenil le puso fin a la racha de dos derrotas consecutivas que sufrió en sus duelos contra Pachuca y Pumas tras derrotar por marcador de 0-4 al Atlas en la cancha del Estadio Jalisco, resultado que las ha catapultado nuevamente a los primeros lugares del Apertura 2026.

Después de un brillante arranque de torneo, el Guadalajara cayó en un bache futbolístico contra dos rivales directos del Grupo B, por lo que se estancaron en la clasificación general, pero con el reciente triunfo en el Clásico Tapatío, se vuelven a instalar entre los mejores clubes, hasta este momento.

Con la victoria obtenida sobre las rojinegras, el chiverío femenil llegó a 12 puntos en la competencia, instalándose momentáneamente en el segundo lugar de su sector, detrás del América, aunque le restaría esperar al duelo entre el Necaxa contra el Atlético de San Luis, en donde las potosinas podrían mover al Rebaño, aunque necesitarían una goleada sobre las hidrocálidas.

Así va el Grupo B del Apertura 2026

POSICIÓN CLUB PUNTOS 1 América 18 2 Chivas Femenil 12 3 Atlético de San Luis 9 4 Pumas 9 5 Pachuca 7 6 Atlas 5 7 Tijuana 3 8 Puebla 3 9 Necaxa 0

¿Cuándo se jugará el Chivas Femenil vs. Rayadas?

El próximo compromiso del Guadalajara en el Circuito Rosa será el próximo 12 de septiembre cuando reciban a Rayadas de Monterrey en la cancha del Estadio Akron como parte de las actividades de la jornada 7 del Apertura 2026, duelo que está pactado a disputarse en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.